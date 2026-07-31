https://news.day.az/azerinews/1851384.html İngiltərə və Uelsdə tarixin ən quraq iyul ayı yaşanır İngiltərə və Uelsdə bu ilin iyulu meteoroloji müşahidələrin aparıldığı son 190 ilin ən quraq iyul ayı olmaq üzrədir. AZƏRTAC xəbər verir ki, Böyük Britaniyanın meteorologiya xidmətinin məlumatına görə, iyulun 30-dək İngiltərədə 5,6 millimetr yağıntı qeydə alınıb.

İngiltərə və Uelsdə tarixin ən quraq iyul ayı yaşanır

Azərbaycanca, 31 июля 2026 20:36 (UTC +04:00) 323
İngiltərə və Uelsdə tarixin ən quraq iyul ayı yaşanır

İngiltərə və Uelsdə bu ilin iyulu meteoroloji müşahidələrin aparıldığı son 190 ilin ən quraq iyul ayı olmaq üzrədir.

AZƏRTAC xəbər verir ki, Böyük Britaniyanın meteorologiya xidmətinin məlumatına görə, iyulun 30-dək İngiltərədə 5,6 millimetr yağıntı qeydə alınıb. Bu, iyul ayı üzrə uzunmüddətli orta göstəricinin 8 faizini təşkil edir və 1911-ci ildə qeydə alınmış 13,4 millimetrlik əvvəlki rekorddan xeyli aşağıdır.

Uelsdə isə bu göstərici 7,9 millimetr olub. Bu da uzunmüddətli orta göstəricinin 8 faizinə bərabərdir və 1911-ci ildə qeydə alınmış 22,6 millimetrlik rekord minimumdan təxminən üç dəfə azdır.

Ümumilikdə Böyük Britaniya üzrə builki iyul ayı tarixdə üçüncü ən quraq iyul hesab olunur. Bu, həm də 1868-ci ildən bəri ölkə üzrə qeydə alınan ən quraq iyul ayıdır.

Quraq hava şəraiti meşə yanğınları riskini də əhəmiyyətli dərəcədə artırıb. Bundan əvvəl İngiltərənin yarıdan çoxunda və Uelsin bütün ərazisində rəsmi quraqlıq elan edilib.

İngiltərənin Ətraf Mühit Agentliyi ölkənin yarıdan çox hissəsində ani quraqlıq vəziyyətinin yarandığını açıqlayıb. Bildirilir ki, su ehtiyatları təbiətin onları bərpa edə biləcəyindən daha sürətlə tükənir. Şotlandiyada rəsmi quraqlıq elan edilməsə də, su ehtiyatlarının vəziyyəti izlənilir. Şotlandiya Ətraf Mühitin Mühafizəsi Agentliyinin məlumatına əsasən, ölkənin şərqindəki bəzi ərazilərdə su qıtlığı ən yüksək əhəmiyyətli qıtlıq səviyyəsinə çatıb.

Quraqlıq səbəbindən çaylarda suyun səviyyəsi aşağı düşüb, məhsul yığımına isə həmişəkindən daha erkən başlanılıb. Su ehtiyatlarına qənaət məqsədilə artıq 20 milyondan çox insan üçün bağ şlanqlarından istifadə məhdudlaşdırılıb.

Komissiyasız kredit sifariş et!
Попробуй подписку Trend Premium за 1$
#İNGİLTƏRƏ
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az İdman.Biz DHA Press Turkic.World

Лента новостей

Баку открывает Казахстану новые пути на мировые нефтяные рынки 22:00 (UTC+04), Экономика 125
В Азербайджане скончался врач 21:49 (UTC+04), Общество 243
Мелания Трамп написала «личные письма» Путину и Зеленскому 21:38 (UTC+04), В мире 281
Бунт в Европе: до чего некомпетентные власти довели людей? - ОБЗОР 21:30 (UTC+04), В мире 326
Эстонские IT-компании могут выйти на рынок Азербайджана 21:22 (UTC+04), Экономика 332
Роналду не уведомил главного тренера об уходе из сборной 21:13 (UTC+04), Спорт 328
Qarabağ Ustası: Strategiya, Suverenlik və Azərbaycanın Qələbəsi 21:06 (UTC+04), Azərbaycanca 366
Эти лица будут получать зарплату в 3600 манатов 21:01 (UTC+04), Общество 431
Иран обсудил с Саудовской Аравией и Катаром ситуацию в регионе 20:59 (UTC+04), В мире 408
Названа команда недели Лиги чемпионов 20:47 (UTC+04), Спорт 354
В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления по случаю Дня Победы 20:43 (UTC+04), Официальная хроника 581
В бакинском музее представлена экспозиция о пути к исторической Победе - ФОТО 20:35 (UTC+04), Культура 372
Азербайджан и Греция обсудили сотрудничество в сфере цифрового развития - ФОТО 20:13 (UTC+04), Экономика 481
"Я счастлив быть в Баку": виртуозная скрипка, рок-хиты и симфоническая энергия Дэвида Гарретта - ФОТО 20:11 (UTC+04), Культура 468
Сахиба Гафарова в Казахстане - ФОТО 20:06 (UTC+04), Политика 448
Шавкат Мирзиёев направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву 20:02 (UTC+04), Официальная хроника 3 454
ЦБА и MFC обсудили развитие микрофинансирования 19:54 (UTC+04), Экономика 461
Эти дети тоже получат статус вынужденных переселенцев 19:49 (UTC+04), Общество 448
Казахстан отправил полимерную продукцию в Мексику через Азербайджан 19:47 (UTC+04), Экономика 500
“PAŞA Sığorta” nəqliyyat qəzalarının zərərinə görə müştərilərinə 252.400 ₼ sığorta ödənişi etdi 19:47 (UTC+04), Azərbaycanca 409
"Алиевская конституция" как показатель растущего влияния Азербайджана в Армении и регионе 19:35 (UTC+04), Политика 3 462
В Ашхабаде организована экскурсия на международную художественную выставку «MAMA NATURE» - ФОТО 19:31 (UTC+04), Культура 414
Трамп заявил о намерении оставить Хегсета главой Пентагона 19:20 (UTC+04), В мире 523
В Турции произошло вооруженное нападение, есть погибшие 19:07 (UTC+04), В мире 605
Посол Азербайджана встретился с премьер-министром Кении - ФОТО 19:05 (UTC+04), Политика 529
В бакинском метро проходит социальная акция "Zəfər arzuları", посвященная Дню Победы - ФОТО 18:50 (UTC+04), Общество 460
Выплаты дивидендов госпредприятиями в бюджет Азербайджана расширятся 18:40 (UTC+04), Экономика 544
В Лачине посетили семьи шехидов в преддверии Дня Победы - ФОТО 18:24 (UTC+04), Общество 428
В Карабахе планируют предоставлять земельные участки для проектов рыбоводства 18:15 (UTC+04), Общество 475
День анимации Тюркского мира может пройти в Баку - ФОТО 18:09 (UTC+04), Культура 419
Vətən müharibəsinə həsr edilən ekspozisiya və Zəfər zalının təqdimatı keçirilib - FOTO 18:03 (UTC+04), Azərbaycanca 584
Мэрию Ниццы обклеили портретами армянских заключенных. Сидеть им это не помешает 18:00 (UTC+04), Политика 4 143
Азербайджан и Эстония обсудили расширение сотрудничества в сфере ИКТ - ФОТО 17:56 (UTC+04), Наука и технологии 476
Дата 8 Ноября олицетворяет торжество национальной воли азербайджанского народа - Азер Гараев 17:50 (UTC+04), Политика 613
Во Франции более 270 тысяч человек вышли на акции протеста - ВИДЕО 17:44 (UTC+04), В мире 621
В Азербайджане увеличат расходы на соцзащиту 17:30 (UTC+04), Экономика 624
Рафинья продлил контракт с "Барселоной" 17:27 (UTC+04), Спорт 460
В Азербайджане расширят территорию Абшеронского национального парка 17:25 (UTC+04), Общество 481
Азербайджан расширит субсидирование аквакультуры 17:23 (UTC+04), Экономика 606
Aptekdən 35 min manat oğurlandı 17:22 (UTC+04), Azərbaycanca 606
Подарок ко Дню Победы от Yelo Bank: 44 дня без процентов по наличному кредиту! (R) 17:15 (UTC+04), Экономика 714
Фахрия Халафова представит фильм о Хуршидбану Натаван в рамках проекта "Кино в музее" - ФОТО - ВИДЕО 17:11 (UTC+04), Культура 506
Туда тебе и дорога, пёс смердящий 17:00 (UTC+04), Политика 7 343
На Солнце заметили крупную дыру 16:53 (UTC+04), Это интересно 503
Keyfiyyətsiz qidaları necə ayırd etmək olar? - VİDEO 16:52 (UTC+04), Azərbaycanca 579
Американский военный эксперт выступил с лекцией в Баку - ФОТО 16:44 (UTC+04), Общество 541
В Совете по медиа и вещанию Азербайджана обсудили освещение Отечественной войны в СМИ - ФОТО 16:40 (UTC+04), Общество 528
Эйфелеву башню закрыли для посетителей 16:35 (UTC+04), В мире 650
Азербайджан и Грузия обсудили сотрудничество в сфере военного образования - ФОТО 16:31 (UTC+04), Политика 661
Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Бразилии 16:23 (UTC+04), Официальная хроника 9 355
Mikayıl Budaqova yeni vəzifə verildi 16:21 (UTC+04), Azərbaycanca 635
Новоиспеченный мичиганский сенатор уже продался ANCA 16:15 (UTC+04), Политика 9 408
Эхо молодости: бессмертная романтика ансамбля "Гая" - ФОТО 16:13 (UTC+04), Культура 537
Названа основная цель аграрной политики на освобожденных территориях Азербайджана 16:10 (UTC+04), Экономика 623
Азербайджан намерен удвоить экспорт черной икры 16:03 (UTC+04), Экономика 694
Президент Ильхам Алиев подписал указ о создании Зангиланского агропарка 15:56 (UTC+04), Официальная хроника 6 723
Президент Ильхам Алиев наградил группу представителей СМИ 15:51 (UTC+04), Официальная хроника 9 642
В Азербайджане выросли налоговые поступления от ненефтегазового сектора 15:37 (UTC+04), Экономика 689
Иран и Оман обсудили пути обеспечения мира в регионе 15:32 (UTC+04), В мире 709
Президент Ильхам Алиев подписал Закон об утверждении «Частично обновленного Регламента радиосвязи и приложений к нему» 15:27 (UTC+04), Официальная хроника 473
Крупнейший мобильный оператор Японии столкнулся со сбоем 15:22 (UTC+04), Наука и технологии 511
В Баку обсудили модернизацию госинститутов - ФОТО 15:09 (UTC+04), Политика 748
Motosiklet və moped qəzalarının sayı artır - SƏBƏB NƏDİR? - VİDEO 15:03 (UTC+04), Azərbaycanca 668
Toyota объявила в Китае масштабный отзыв машин 15:00 (UTC+04), Автоновости 523
Мирзоян надеется побывать в Баку 14:57 (UTC+04), Политика 823
ЦБА обсудил с Binance подходы к регулированию цифровых активов - ФОТО 14:52 (UTC+04), Экономика 710
Bu marşrut üzrə əlavə qatar reysləri təyin edilib 14:51 (UTC+04), Azərbaycanca 674
В Азербайджане создадут первый морской национальный парк 14:48 (UTC+04), Общество 8 401
Экс-футболист "Карабаха" вернулся в сборную спустя три года 14:45 (UTC+04), Спорт 528
Криштиану Роналду завершил карьеру в сборной Португалии 14:42 (UTC+04), Спорт 563
В Азербайджане отложили введение совместного финансирования в ОМС 14:37 (UTC+04), Общество 567
Армения заинтересована в развитии транзита с Азербайджаном 14:32 (UTC+04), Экономика 731
TikTok-блогера оштрафовали 14:32 (UTC+04), Общество 520
Metroda bunu edənlər CƏRİMƏLƏNƏCƏK 14:29 (UTC+04), Azərbaycanca 762
Какой будет погода в Азербайджане завтра? - ПРОГНОЗ 14:26 (UTC+04), Общество 770
Определяется порядок финансирования медуслуг в условиях военного и чрезвычайного положения 14:22 (UTC+04), Общество 506
PASHA Property Management о необходимости индивидуального подхода к разным категориям пользователей 14:20 (UTC+04), Экономика 683
Средняя зарплата в Азербайджане вырастет 14:14 (UTC+04), Общество 587
В Азербайджане запретят заменять отпуск денежной компенсацией 14:10 (UTC+04), Экономика 794
Налоговые штрафы можно будет оплатить со скидкой 14:07 (UTC+04), Экономика 702
Предприниматели в Азербайджане смогут сами выбирать налоговый режим 14:05 (UTC+04), Экономика 712
Каким будет прожиточный минимум в Азербайджане до 2030 года? - ПРОГНОЗ 14:03 (UTC+04), Экономика 738
Налоговые декларации станут только электронными 14:01 (UTC+04), Экономика 685
Возврат госпошлины переводят в цифровой формат 13:59 (UTC+04), Экономика 675
Новые налоговые льготы для гостиниц и санаториев в Азербайджане 13:57 (UTC+04), Экономика 718
Азербайджан вводит химическую маркировку топлива 13:54 (UTC+04), Экономика 740
Для ресторанов и кафе введут новые льготы 13:52 (UTC+04), Экономика 761
Расширяется сфера применения механизма «ƏDV geri al» 13:50 (UTC+04), Экономика 753
Опоздали с налогом? Платить придется в 2 раза меньше 13:48 (UTC+04), Экономика 743
Təkrar şəhadətnamə və arayışların verilməsində hansı məhdudiyyətlər var? 13:46 (UTC+04), Azərbaycanca 674
Представитель ООН высоко оценила модель работы центров ASAN xidmət 13:44 (UTC+04), Общество 506
Продлевается срок действия ряда налоговых льгот 13:42 (UTC+04), Экономика 696
Возврат НДС распространят на все виды концертов 13:40 (UTC+04), Общество 507
Налоговая льгота для владельцев снесенных домов 13:38 (UTC+04), Экономика 709
В Азербайджане отменят этот налог 13:36 (UTC+04), Экономика 815
Хорошая новость для арендодателей 13:34 (UTC+04), Экономика 766
В Азербайджане в 2 раза снижается одна из пошлин 13:32 (UTC+04), Экономика 774
Во Франции нашли шесть украденных гравюр Пикассо 13:30 (UTC+04), В мире 744
Уточняется перечень мобильных устройств, облагаемых акцизом 13:28 (UTC+04), Экономика 749
Новые правила для онлайн-торговли в Азербайджане 13:28 (UTC+04), Экономика 787
В Азербайджане предлагается налоговый режим для лотерей и спортивных ставок 13:26 (UTC+04), Экономика 692
Автосборку в Азербайджане поддержат налоговыми льготами 13:24 (UTC+04), Автоновости 474
В Азербайджане снизят налоговую нагрузку на малый бизнес 13:21 (UTC+04), Экономика 746
Azərbaycanda məzuniyyət qaydası dəyişir 13:19 (UTC+04), Azərbaycanca 799
При продаже квартир будет применяться новая налоговая льгота 13:14 (UTC+04), Экономика 758
Для семей шехидов и инвалидов войны купят 600 квартир 13:12 (UTC+04), Общество 474
Для внутренних грузоперевозок предложили упрощенный налог 13:11 (UTC+04), Экономика 704
Устанавливается новый порядок продажи подержанных автомобилей 13:10 (UTC+04), Экономика 767
Таксисты, оказывающие услуги через операторов, будут платить налог 13:09 (UTC+04), Общество 546
В Азербайджане будут повышены социальные пособия 13:08 (UTC+04), Общество 604
Выдача ветеринарного паспорта обойдется в 30 манатов 13:07 (UTC+04), Общество 465
Минимальный трудовой отпуск нельзя будет заменить деньгами 13:05 (UTC+04), Общество 533
PASHA Real Estate отметила важность анализа спроса перед запуском крупных проектов 13:03 (UTC+04), Экономика 713
Пособие по уходу за ребенком будут назначать по новым правилам 13:02 (UTC+04), Общество 547
Эрдоган посетит Азербайджан 13:00 (UTC+04), Политика 6 181
Выплаты зарплаты будут переведены в электронный формат 13:00 (UTC+04), Экономика 779
В Азербайджане введут почасовую оплату труда 12:54 (UTC+04), Общество 7 029
Азербайджанский шахматист завоевал "бронзу" молодежного чемпионата мира 12:53 (UTC+04), Спорт 485
СГБ пресекла доставку наркотиков из Ирана с помощью дрона, есть задержанные 12:44 (UTC+04), Общество 5 910
19-летнему бизнесмену запретили выезд из Азербайджана 12:37 (UTC+04), Общество 1 009
В Кыргызстане могут отменить энергетики 12:30 (UTC+04), В мире 668
Модель ASAN xidmət помогла оптимизировать систему госуслуг в Пакистане 12:23 (UTC+04), Общество 456
В Азербайджане отменят НДС на продажу тракторов 12:20 (UTC+04), Экономика 691
Карабах и Восточный Зангезур имеют потенциал для развития аквакультуры 12:14 (UTC+04), Экономика 686
В Азербайджане упразднят Фонд утилизации транспортных средств 12:10 (UTC+04), Экономика 727
Курьеры будут платить налог 12:04 (UTC+04), Общество 576
В Москве покажут легендарную азербайджанскую комедию «Аршин мал алан» 12:00 (UTC+04), Культура 559
В Азербайджане предлагают ввести акциз на чипсы 11:54 (UTC+04), Экономика 761
İpoteka ilə kirayə götürülən evlərdə yeni qayda - Kimlərə icazə verilir? 11:52 (UTC+04), Azərbaycanca 806
Birbank Biznes предлагает до 5% скидки на микрокредит для бизнеса (R) 11:50 (UTC+04), Экономика 765
Сильный ураган прошел по бразильскому штату - ВИДЕО 11:47 (UTC+04), В мире 799
Xəzərdə fırtına gözlənilir - Dalğalar 5 metrədək yüksələcək 11:43 (UTC+04), Azərbaycanca 799
PASHA Real Estate о ценовой надбавке на брендированные резиденции 11:38 (UTC+04), Экономика 810
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и впредь будет поддерживать продвижение Целей устойчивого развития 11:34 (UTC+04), Официальная хроника 6 044
Я хочу, чтобы наша молодежь дала новый импульс нашей музыке - Рамиз Мелик-Асланов на платформе Baku Network - ВИДЕО 11:32 (UTC+04), Политика 6 984
Президент Ильхам Алиев: ASAN xidmət является уникальным азербайджанским брендом, вызывающим международный интерес 11:29 (UTC+04), Официальная хроника 546
Армения и Турция переходят к прямому оформлению торговли 11:25 (UTC+04), В мире 848
Средняя пенсия увеличится на 45 манатов 11:21 (UTC+04), Общество 716
Представитель ООН подчеркнул достижения Азербайджана в сфере госуслуг 11:18 (UTC+04), Общество 522
Сборная Азербайджана по футзалу проведет исторический матч в Лянкяране 11:15 (UTC+04), Спорт 547
В Азербайджане повысят прожиточный минимум 11:11 (UTC+04), Общество 5 273
В Азербайджане увеличится порог критерия нуждаемости 11:08 (UTC+04), Общество 569
МЧС предупредило население 11:04 (UTC+04), Общество 671
Трамп допустил отказ Вэнса от президентской гонки в США 11:00 (UTC+04), В мире 862
Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам международного мероприятия «Саммит ООН по инновациям в сфере управления: Развитие институтов, готовых к будущему» 10:57 (UTC+04), Официальная хроника 5 819
BMT Azərbaycana xüsusi sertifikat təqdim edib - FOTO 10:49 (UTC+04), Azərbaycanca 829
По этому ж/д направлению назначены дополнительные рейсы - ДАТА 10:47 (UTC+04), Общество 574
Cinayətdə şübhəli bilinən 62 nəfər tutuldu 10:43 (UTC+04), Azərbaycanca 817
Азербайджан нацелился на рост производства аквакультуры к 2030 году 10:40 (UTC+04), Экономика 840
Доходы госбюджета от АЧГ и «Шахдениз» покажут противоположную динамику 10:36 (UTC+04), Экономика 903
Армяно-иранский тандем и «персидское» наследие: правда о Голубой мечети - АКТУАЛЬНО от Лейлы Таривердиевой 10:30 (UTC+04), Политика 5 106
В Баку состоялся Саммит ООН по инновациям в госуправлении - ФОТО 10:25 (UTC+04), Политика 5 044
В Баку состоялся I Форум по аквакультуре - ФОТО 10:19 (UTC+04), Экономика 881
Самвела Карапетяна арестовали на месяц 10:11 (UTC+04), В мире 915
В Баку водителя Tesla арестовали за громкую музыку 10:08 (UTC+04), Общество 702
Актуальное расписание авиарейсов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 10:05 (UTC+04), Туризм
Физули Имралиеву присвоено звание генерал-майора 09:54 (UTC+04), Общество 617
Загадочную ошибку Microsoft объяснили 09:47 (UTC+04), Наука и технологии 567
Сделка с SOCAR откроет Comstock новые финансовые возможности 09:34 (UTC+04), Экономика 902
В Белом доме оценили победу демократов на промежуточных выборах 09:30 (UTC+04), В мире 890
Торнадо разнес американский аэропорт - ВИДЕО 09:21 (UTC+04), В мире 968
Официальные курсы валют в Азербайджане 09:15 (UTC+04), Экономика
SOCAR приобретает доли Comstock в трех проектах 09:06 (UTC+04), Экономика 889
В ООН рассказали, как развитие транспортных коридоров может повлиять на Каспий - ИНТЕРВЬЮ 09:00 (UTC+04), Экономика 6 600
В двух районах Баку сегодня отключат свет 08:45 (UTC+04), Общество 1 219
Министр экономики Баварии найден мертвым 08:37 (UTC+04), В мире 981
Во Франции мобилизуют 70 тысяч полицейских 08:25 (UTC+04), В мире 940
Республиканцы начали обсуждать будущее партии после Трампа 08:12 (UTC+04), В мире 986
Победа "своих" в США: у армянской диаспоры обострение 08:00 (UTC+04), Политика 6 168
Какой будет погода в Азербайджане сегодня? - ПРОГНОЗ 07:33 (UTC+04), Общество
Маск потерял миллиарды 07:19 (UTC+04), В мире 1 117
Уволит ли Трамп Хегсета? 07:07 (UTC+04), В мире 1 046
Звезды обещают противоречивый и эмоциональный день - гороскоп на 5 ноября 06:02 (UTC+04), Это интересно 892
США расширили санкции против Ирана 04:58 (UTC+04), В мире 1 165
Европейцев призвали подготовиться к выживанию в кризисных условиях 03:45 (UTC+04), В мире 1 206
Найден способ замедлить старение сосудов с помощью трех растений 02:31 (UTC+04), Медицина 867
"Сабах" потерпел поражение от "Викинга" в Лиге чемпионов - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО 01:56 (UTC+04), Спорт 914
Азербайджан укрепляет демографическое будущее страны - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова 00:30 (UTC+04), Политика 6 925
Мерьем Узерли впервые в Баку - ВИДЕО 00:20 (UTC+04), Шоу-бизнес 1 092
Хроника Победы (05.01.2020): Президент Ильхам Алиев дал интервью испанскому информационному агентству EFE - ФОТО - ВИДЕО 00:10 (UTC+04), Официальная хроника 981
Хроника Победы (05.01.2020): Азербайджанская армия продолжает зачистку - ФОТО - ВИДЕО 00:01 (UTC+04), Политика 1 490
Тайные консультации в Брюсселе провалились 4 ноября 23:52 (UTC+04), В мире 1 464
Тегеран заявил о победе над Трампом 4 ноября 23:37 (UTC+04), В мире 1 445
На заседании комитета Милли Меджлиса обсужден проект госбюджета на 2027 год - ФОТО 4 ноября 23:24 (UTC+04), Политика 1 390
Очень рад передать Президенту Ильхаму Алиеву самые искренние пожелания – Реджеп Тайип Эрдоган 4 ноября 23:11 (UTC+04), Политика 1 448
Вэнс назвал причину поражения республиканцев 4 ноября 22:58 (UTC+04), В мире 1 440
Азербайджанские гимнасты успешно стартовали на чемпионате мира - ФОТО 4 ноября 22:45 (UTC+04), Спорт 795
Bir sıra sosial ödənişlərin məbləği artırılır - VİDEO 4 ноября 22:36 (UTC+04), Azərbaycanca 857
Первый вице-президент Мехрибан Алиева и члены ее семьи посмотрели симфоническое шоу всемирно известного скрипача Дэвида Гарретта - ФОТО 4 ноября 22:22 (UTC+04), Официальная хроника 10 806
Участники саммита ООН ознакомились с деятельностью «ASAN xidmət» - ФОТО 4 ноября 22:13 (UTC+04), Политика 1 423
Объявлены победители конкурса книги комиксов "Мой герой", посвященного Дню Победы - ФОТО 4 ноября 21:50 (UTC+04), Культура 803
Вестминстерский дворец оказался под угрозой масштабного пожара 4 ноября 21:38 (UTC+04), В мире 1 450
Семь европейских стран готовят согласованные протесты 4 ноября 21:25 (UTC+04), В мире 1 498
В Азербайджане утверждены тарифы на услуги правительственной связи 4 ноября 21:12 (UTC+04), Общество 1 019
"Карабах" завершил выступление в Юношеской лиге УЕФА 4 ноября 21:00 (UTC+04), Спорт 800
Военное искусство от отцов к сыновьям – посвящается Победе Азербайджана - ФОТО 4 ноября 20:45 (UTC+04), Общество 988
Азербайджан и Эстония обсудили перспективы расширения сотрудничества 4 ноября 20:31 (UTC+04), Экономика 1 515
В Агдаме, Физули и Ханкенди появятся новые центральные парки 4 ноября 20:18 (UTC+04), Общество 841
Новые тарифы на доставку писем и посылок в Азербайджане 4 ноября 20:09 (UTC+04), Общество 2 703
Сколько Азербайджан потратит на членские взносы в международные организации? 4 ноября 20:04 (UTC+04), Политика 1 587
Еще новости