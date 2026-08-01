https://news.day.az/azerinews/1851518.html Taksi sürücüsünə qarşı quldurluq edən şəxs saxlanılıb Taksi sürücüsünə qarşı quldurluq edən şəxs saxlanılıb. Milli.Az xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, talama cinayəti paytaxtın Binəqədi rayonunda qeydə alınıb.
Taksi sürücüsünə qarşı quldurluq edən şəxs saxlanılıb
Taksi sürücüsünə qarşı quldurluq edən şəxs saxlanılıb.
Milli.Az xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.
Bildirilib ki, talama cinayəti paytaxtın Binəqədi rayonunda qeydə alınıb.
Belə ki, zərərçəkən idarə etdiyi "KİA" markalı avtomobildə müştəri kimi əyləşmiş naməlum şəxsin onu kəsici-deşici alətlə hədələyərək pul vəsaitini ələ keçirdiyi barədə polisə müraciət edib.
Polis əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlə quldurluq əməlini törətməkdə şübhəli bilinən, əvvəllər məhkum olunmuş 36 yaşlı T.Binyətov müəyyən edilərək saxlanılıb.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
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