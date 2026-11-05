https://news.day.az/azerinews/1872191.html Operatorlar vasitəsi ilə taksi xidməti göstərənlərdən vergi tutulacaq Taksi sifarişi operatorları vasitəsilə ölkə ərazisində taksi ilə sərnişin daşımalarını həyata keçirən vergi ödəyicilərinə taksi sifarişi operatorları tərəfindən ödənilən gəlirlərdən 1 faiz dərəcə ilə sadələşdirilmiş verginin hesablanması təklif olunur.
Operatorlar vasitəsi ilə taksi xidməti göstərənlərdən vergi tutulacaq
Taksi sifarişi operatorları vasitəsilə ölkə ərazisində taksi ilə sərnişin daşımalarını həyata keçirən vergi ödəyicilərinə taksi sifarişi operatorları tərəfindən ödənilən gəlirlərdən 1 faiz dərəcə ilə sadələşdirilmiş verginin hesablanması təklif olunur.
Day.Az APA-ya istinadən xəbər verir ki, bu, Vergi Məcəlləsinə təklif olunan dəyişiklikdə əksini tapıb.
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