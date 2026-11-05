https://news.day.az/azerinews/1872286.html Azərbaycanda yenilənmiş Radiorabitə Reqlamenti təsdiqlənib Prezident İlham Əliyev "Qismən yenilənmiş Radiorabitə Reqlamenti və onun əlavələri"nin təsdiq edilməsi haqqında Qanunu imzalayıb.
Azərbaycanda yenilənmiş Radiorabitə Reqlamenti təsdiqlənib
Prezident İlham Əliyev "Qismən yenilənmiş Radiorabitə Reqlamenti və onun əlavələri"nin təsdiq edilməsi haqqında Qanunu imzalayıb.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, Sənədə əsasən, Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqının 2023-cü il 20 noyabr - 15 dekabr tarixlərində baş tutmuş Ümumdünya Radiorabitə Konfransının Yekun Aktları ilə qəbul olunmuş "Qismən yenilənmiş Radiorabitə Reqlamenti və onun əlavələri" Azərbaycan Respublikasının müvafiq bəyanatı ilə (bəyanatın mətni əlavə olunur) təsdiq edilib.
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