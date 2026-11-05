https://news.day.az/azerinews/1872288.html İrəvan Moskvanın rəhbərlik etdiyi iki təşkilatdan uzaqlaşır Ermənistanın Avropa İttifaqına (Aİ) inteqrasiya yolunda Avrasiya İqtisadi İttifaqından (Aİİ) çıxmaqdan başqa seçimi yoxdur. Day.Az Ermənistan KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bunu Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan keçirdiyi brifinqdə bildirib. "Hazırda Aİİ-dən çıxmaqdan başqa seçimimiz yoxdur.

İrəvan Moskvanın rəhbərlik etdiyi iki təşkilatdan uzaqlaşır

Azərbaycanca, 5 ноября 2026 15:34 (UTC +04:00) 193
İrəvan Moskvanın rəhbərlik etdiyi iki təşkilatdan uzaqlaşır

Ermənistanın Avropa İttifaqına (Aİ) inteqrasiya yolunda Avrasiya İqtisadi İttifaqından (Aİİ) çıxmaqdan başqa seçimi yoxdur.

Day.Az Ermənistan KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bunu Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan keçirdiyi brifinqdə bildirib.

"Hazırda Aİİ-dən çıxmaqdan başqa seçimimiz yoxdur. Lakin proses artıq 2027-2028-ci illərdə Aİ-yə üzvlük prosedurunun başlanması üçün rəsmi müraciət edəcəyimiz mərhələyə yaxınlaşır", - deyə Ermənistan hökumətinin başçısı bildirib.

Paşinyan, həmçinin Ermənistanın Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatı (KTMT) ilə bağlı heç bir marağının qalmadığını bəyan edib.

"Bir daha və qəti şəkildə bəyan etmək istəyirəm: KTMT ilə bağlı maraqlarımız tükənib. Artıq KTMT ilə əlaqəli heç bir marağımız yoxdur", - deyə Paşinyan noyabrın 5-də brifinqdə KTMT-nin baş katibinin bəyanatını şərh etmək xahişinə cavab olaraq bildirib.

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Фонд возрождения Карабаха раскрыл планы по поддержке предпринимательства 4 ноября 16:44 (UTC+04), Политика 1 307
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об усилении борьбы с загрязнением атмосферного воздуха 4 ноября 16:37 (UTC+04), Официальная хроника 717
"Ağ Şəhər"in ərazisi genişləndiriləcək 4 ноября 16:34 (UTC+04), Azərbaycanca 1 379
Пьерлуиджи Коллина поблагодарил судей Азербайджана 4 ноября 16:32 (UTC+04), Спорт 687
Стало известно о состоянии женщины и ребенка после ДТП в Баку - ВИДЕО 4 ноября 16:31 (UTC+04), Общество 909
Крупнейшие IT-компании вложат сотни миллиардов долларов в развитие ИИ 4 ноября 16:27 (UTC+04), Наука и технологии 682
МЧС Азербайджана и России договорились о новых совместных мероприятиях - ВИДЕО 4 ноября 16:21 (UTC+04), Общество 715
Test imtahanları, dövlət qoruğu, əqli mülkiyyət: Kamran İmanovun karyera yolu 4 ноября 16:17 (UTC+04), Azərbaycanca 1 364
Азербайджанская паракаратистка стала чемпионкой Европы 4 ноября 16:13 (UTC+04), Спорт 669
Назван объем «зеленых» кредитов банков Азербайджана 4 ноября 16:08 (UTC+04), Экономика 1 350
Поставщик Volkswagen объявил о массовых сокращениях 4 ноября 16:01 (UTC+04), Автоновости 645
Paytaxtda Zəfər Gününə həsr edilən mini futbol yarışları başa çatıb - FOTO 4 ноября 15:55 (UTC+04), Azərbaycanca 1 350
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