https://news.day.az/azerinews/1874349.html Samir Əhmədov qəfil vəfat etdi Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyindəki Sosial Xidmətlər Agentliyinin əməkdaşı Samir Əhmədov dünyasını dəyişib. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Agentlik məlumat yayıb.
Samir Əhmədov qəfil vəfat etdi
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyindəki Sosial Xidmətlər Agentliyinin əməkdaşı Samir Əhmədov dünyasını dəyişib.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Agentlik məlumat yayıb.
Bildirilib ki, valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqlarla iş departamentinin böyük mütəxəssisi vəzifəsində çalışan S.Əhmədov ürəktutmadan vəfat edib.
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