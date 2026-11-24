İspaniyada “Barselona”nın Bakıda necə qarşılandığından yazdılar - İCMAL
İspaniyanın "Barselona" klubunun Bakıya səfəri yerli futbol azarkeşlərinin böyük marağına səbəb olub. Kataloniya təmsilçisinin Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin beşinci turunda "Sabah"la keçirəcəyi oyun ərəfəsində komandanın paytaxtda qarşılanması İspaniya mətbuatının da diqqətindən yayınmayıb.
Day.Az İdman.Biz-ə istinadən xəbər verir ki, kataloniyanın "Mundo Deportivo" nəşrinin klub nümayəndə heyəti ilə birlikdə Bakıya gələn xüsusi müxbiri Xoan Poki səfərlə bağlı ilk təəssüratlarını bölüşüb.
Jurnalistin sözlərinə görə, "Barselona" Bakıda böyük ehtiramla qarşılanıb. Komandanın təyyarəsi 4 saat 20 dəqiqəlik uçuşdan sonra Bakıya enib. Futbolçuları qarşılamaq üçün təxminən 400 azarkeş şəxsi reyslər üçün nəzərdə tutulan terminalda toplaşıb.
Poki qeyd edib ki, sağ topuğundakı yüngül narahatlıq səbəbindən Barselonada qalan Lamin Yamalın yoxluğunda azarkeşlərin ən böyük marağı Rafinya, Pedri və Frenki de Yonqa, eləcə də baş məşqçi Hans-Diter Flikə olub.
Kataloniya klubunun nümayəndə heyətini məskunlaşdığı "Ritz-Carlton" hotelinin qarşısında da azarkeşlər qarşılayıblar. Onların arasında "Barselona"nın Bakı fan-klubunun üzvləri də olub. Jurnalistin müşahidəsinə görə, futbolçularla yanaşı, birgə foto çəkdirmək istəyənlərin ən çox maraq göstərdiyi şəxslərdən biri də klub prezidenti Joan Laporta olub.
"Mundo Deportivo" Azərbaycan "Barselona" azarkeşləri klubunun roluna da diqqət çəkib. 2017-ci ildə rəsmi status alan fan-klubun 400-dən çox qeydiyyatdan keçmiş üzvü var. Təşkilat Bakıda müxtəlif ölkələrdən gələn kataloniyalı azarkeşləri bir araya gətirəcək.
Nəşrin məlumatına görə, Bakı Olimpiya Stadionunda Flikin komandasını müxtəlif ölkələrdən olan 41 fan-klubun 474 rəsmi qeydiyyatdan keçmiş üzvü dəstəkləyəcək.
Qeyd edək ki, Azərbaycan səfəri "Barselona" üçün tarixi xarakter daşıyır. Kataloniyalılar 3 970 kilometr məsafə qət etməklə Çempionlar Liqasında indiyədək ən uzaq səfərlərini reallaşdırıblar. Bununla da komanda 2009 və 2010-cu illərdə Rusiyanın "Rubin" klubu ilə oyunlar üçün Kazana etdiyi səfərlərdəki əvvəlki göstəricisini geridə qoyub.
Kataloniyanın digər nüfuzlu nəşri "La Vanguardia"nın xüsusi müxbiri Anais Marti Errero da Bakıdan ilk materiallarını yayımlamağa başlayıb. Jurnalist bildirib ki, "Barselona" rəhbərliyi Azərbaycana uçuş zamanı İspaniya çempionatının son turunda "Vilyarreal"a 3:2 hesabı ilə qalib gəldikləri matçda Fermin Lopesin qırmızı vərəqə almasına etiraz etmək qərarına gəlib.
Xatırladaq ki, "Sabah" - "Barselona" oyunu noyabrın 25-də Bakı Olimpiya Stadionunda keçiriləcək və saat 21:45-də başlayacaq. Əsas mərhələnin dörd turundan sonra doqquz xalı olan Kataloniya klubu turnir cədvəlinin beşinci, üç xala malik Azərbaycan təmsilçisi isə 31-ci pilləsində qərarlaşıb.
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