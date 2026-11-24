Saxta pulların üzərindəki bu yazını gizlədirlər - İnsanları belə aldadırlar
Son zamanlar saxta pullarla insanları aldatma halları diqqət çəkir. Həqiqi əsginaslardan ölçü və görünüş baxımından çox da fərqlənməyən bu pulların üzərində xırda hərflərlə "etibarsız" yazısı qeyd olunur. Bəzən isə həmin yazının da üzəri örtülür. Bu zaman insanları aldatmaq daha da asanlaşır.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, məsələ ilə bağlı iqtisadçı ekspert Emin Qəribli bildirib ki, ayrı-ayrı ayrı bölgələrdə bu məsələlər daha çox yayılır:
"Bütün dövlətlərdə iri saxta pulların yayılması çox vaxt mərkəzdə deyil, bölgələrdə olur. Əsginasa gəldikdə isə, bizim əsginasın özünün xüsusi cəhətləri çoxdur. Burada müvafiq işarələr var. Hətta toxunanda gözü bağlı da hissətmək olar ki, bu, həqiqi əsginasdır".
Bəs, saxta pulun üzərindəki "etibarsız" yazısını gizlədərək insanları aldatmaq və həmin pullarla alış-veriş etmək hansı hüquqi məsuliyyət yaradır? Belə şəxsləri hansı cəzalar gözləyir?
Mövzu ilə bağlı hüquqşünas Şamil Paşayev bildirib ki, burada əsas məqsəd şəxsin saxta pulu hazırlamasıdır:
"Eyni zamanda, onun satışı ayrıca məsuliyyətdir və pulun saxta olduğunu bilə-bilə qəsdən ondan istifadə etmək də məsuliyyətə səbəb ola bilər. Şəxs 100 manat məbləğində pulu dükanda qəbul edir və onun saxta olduğunu bilmir. Sonra isə ödəniş vasitəsi kimi özü də istifadə edirsə, bu hal onun cinayət məsuliyyətini istisna edir. Burada əsas məsələ şəxsin pulun saxta olduğunu bilməsi və onun saxta olduğunu bildiyi halda istifadə etməsi nəzərdə tutulur".
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