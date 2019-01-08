Газета "The Jerusalem Post" о премьере пьесы Идо Нетаньяху в Центре мугама в Баку - ФОТО

В то время, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху совершал свой официальный визит в Бразилию, его младший брат - Идо Нетаньяху пожинал плоды славы в столице Азербайджанской Республики - в городе Баку, с премьерой пьесы "В поисках смысла" режиссера Ильгара Сафата, которая была с энтузиазмом и большим воодушевлением принята азербайджанскими зрителями в Международном мугамном центре.

Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, вчера написала авторитетная израильская англоязычная газета "The Jerusalem Post". Постановка основана на одноименной пьесе Идо Нетаньяху, который по профессии является врачом-радиологом, однако уделяет больше времени написанию книг и пьес.

Как отмечает газета "The Jerusalem Post", пьесы Идо Нетаньяху ставились в Тель-Авиве, Нью-Йорке, Санкт-Петербурге, Москве и Ташкенте.

Согласно информации газеты, выступая на открытии данной пьесы на сцене Международного мугамного центра, талантливый режиссер Ильгар Сафат подчеркнул важность данного произведения, сказал: "В пьесе рассказывается об известном психологе, выдающемся ученом Викторе Франкле, который пережил ужасы Холокоста, выжил в четырех фашистских лагерях смерти и создал такое мощное направление в психологии, как логотерапия".

Газета "The Jerusalem Post" подчеркивает, что присутствовавший на премьере посол Израиля в Азербайджане Дан Став подчеркнул высокий уровень отношений между двумя странами.

"Азербайджан исторически является толерантной страной, где все граждане, независимо от национальности и религиозной конфессии, в том числе и представители еврейской общины, пользуются большим уважением и почтением. Между еврейским и азербайджанским народами существуют тесные и крепкие связи, которые были заложены много веков назад и сегодня играют важную стержневую роль в дальнейшем укреплении и углублении отношений между нашими странами", - заявил посол Дан Став.

Газета "The Jerusalem Post" отмечает, что Арье Гут, израильский эксперт в области международных отношений, возглавляющий израильское представительство Бакинского международного центра мультикультурализма, выступивший на открытии, сказал: "Азербайджан был и остается родиной для представителей многих религий и народов и является ярким и прекрасным образцом мультикультурализма и толерантности для многих стран мира.

Как гражданин Израиля, я с благодарностью и гордостью отмечаю, что руководство Азербайджана проявляет бережное и теплое отношение к традициям и жизни всех общин, проживающих в Азербайджане, включая еврейскую общину страны, отношение к которой не имеет прецедентов в мире", - резюмирует газета "The Jerusalem Post".

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