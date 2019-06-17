В новой столичной галерее современного искусства Emin Qahramanov art gallery проходит выставка "-13" известного азербайджанского художника Назима Шаха.

Новая серия работ художника Назима Шаха посвящена символизму, мистике и ярким психологическим образам. В поиске пути выражения своей творческой мысли Назим обращается к бессознательному, трактуя эмоции и смыслы как яркие выразительные образы. Совокупность работ этой серии выглядит как раскадровка вещего сна, того самого который запоминается в деталях на долгое время и над образами которого гадаешь.

В поисках средства выражения новых смыслов Назим нередко обращается к знакомой всем символике, вызывающей разные эмоции и имеющей прямое отношение к предсказанию будущего, например, мастям карт. Некоторые из работ имеют несколько образов, позволяя зрителю выбрать тот, который ему ближе. То, что Назим Шах предложил зрителю, не может быть узнано, потому что не существует в реальности.

Геометрически пластичные и текучие, каплевидные, нередко одутловатые формы являются наиболее интересными стилистическими особенностями этой серии. Зачастую из общего вида начинают выступать совершенно новые детали, знакомые всем образы. Это полет фантазии без рамок и ограничений, где все понятно на уровне интуиции.

Изображенное на картинах Назима Шаха необычно, смена его ярких образов непредсказуема, нередко они как материализовавшаяся вспышка из глубокого сна, неупорядоченные видения, возникающие на грани сна и пробуждения, алогичные сочетания элементов фантастики и реальности, образы, конструируемые по принципу биологических или кристаллических форм смешанные с абстракцией, иногда реальные фигуры, лишенные элементов фигуральности.

Выполненные в оттенках черного, красного и белого цветов, картины Назима наполнены внутренней силой и динамичностью. Определенные работы серии напоминают работы Рене Магритта и Сальвадора Дали своей двусмысленностью и многослойностью образов, практически идеально ложащихся в одной композиции на холсте.

Работы Назима похожи на застывшей в неопределенном времени коктейль из ярких образов, подсказки к смыслу которых все еще находятся вне зоны досягаемости. Дополнительный интерес придают элементы реализма, наличие хорошо узнаваемых символичных предметов, которые искажаются и меняются местами. Высокая степень стилизации в сочетании с внутренней загадкой предлагают зрителю своеобразный психологический тест, отношение к которому у каждого зрителя будет своим.

Н. Гасымова

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