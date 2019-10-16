В Международном центре мугама студентами группы "SABAH" Азербайджанского государственного университета культуры и искусств был представлен спектакль под названием "Легенда об Отелло" по произведению У.Шекспира.

Режиссером-постановщиком мистической баллады является Гюмрах Омар. В спектакле выступили студенты четвертого курса группы "SABAH", обучающиеся по специальности актерское искусство - Зия Ага (Отелло), Фидан Исмайлова (Дездемона), Метлеб Абушов (Кассио), Тогрул Касимов (Брабансио), Мирсанан Казымлы (Яго), Говхер Шабанова (Эмилия), Говхер Фидан (Бианка), Эльчин Амиров (Родриго), Турал Керимов (Герцог).

Отметим, что спектакль "Легенда об Отелло" был удостоен премии в номинации "Самый оригинальный спектакль" на фестивале "Гитис-мастер-курсы", проводимом Российским институтом театрального искусства. Сыгравший роль Отелло, студент группы "SABAH" Зия Ага стал победителем в номинации "Исполнитель лучшей мужской роли".

Руководитель Центра "SABAH" Азербайджанского государственного университета культуры и искусств - Беюкханым Мамедбекова, руководитель курса, доцент - Фикрет Меликов.

Н. Гасымова

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