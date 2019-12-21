13 января в Азербайджанской государственной академической филармонии им. М. Магомаева состоится концерт Азербайджанского государственного камерного оркестра им Г. Гараева. Об этом сообщили Day.Az в пресс-службе Филармонии.

Дирижировать оркестром будет выпускник Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского, лауреат международных конкурсов Орхан Гашимов.

В рамках проекта "Gənclərə dəstək" ("Поддержка молодежи") будет представлена концертная программа, состоящая из произведений молодых азербайджанских композиторов.

"Мы уже давно готовимся к этому концерту. Мы собрали партитуры талантливых молодых композиторов и подготовили особую программу", - сообщил Day.Az директор Филармонии, народный артист Азербайджана Мурад Адыгезалзаде.

Произведение Арзу Аббасовой "Duo cello" для двух виолончелей с оркестром будут исполнять заслуженные артисты Республики Алексей Милтых и Эйюб Алиев. Солировать в этот вечер будут также лауреат республиканских и международных конкурсов Озджан Джаббари (скрипка) и Незрин Бабаева (ф-но).

Отметим, что в концерте со вступительным словом будет выступать педагог Азербайджанского государственного университета культуры и искусств, музыковед Сара Мурадова.

Н. Гасымова