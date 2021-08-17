Азербайджанский народный танец: история и истоки

История танца в Азербайджане уходит в глубину веков. Как и везде на планете, танец выражал собой не только радостные или печальные эмоции, любовь или ненависть к врагу. Танцы были неким магическим актом - с их помощью наши предки вымаливали у богов удачу на охоте или в войне, танцы были способом выразить богам уважение и любовь.

В дальнейшем с духовным развитием человечества танцы перестали нести в себе ритуальное начало и стали чистым творчеством, т.к. танец - не что иное, как разновидность народного искусства. Однако движения танца очень часто остались древними, несущими в себе не только ритуальное или обрядовое начало, но и отражающими быт и воззрения народа.

Так, по танцу можно понять, кочевниками были предки того или иного народа или насельниками. Причем для этого не нужно быть большим специалистом в истории танца: танцам кочевых народов свойственны, например, движения рук, напоминающие движения рук всадника, когда тот держится за уздцы лошади. У азербайджанского народа таких движений нет, передает Day.Az со ссылкой на Azerhistory.

Танец пастухов, фото 1977 года В.Калинина

Точно так же на основе танцевальных движений можно понять, воинственным были предки народа, или нет. В азербайджанских народных танцах нет воинственных разновидностей, а вот у соседей на западе - есть. Этот танец называется "Ярхушта" и является боевым танцем. Зато в азербайджанских народных танцах много элементов от спорта, от состязаний. Всем этим оставалось время заниматься, только постоянно живя на земле. Точно так же, как и земледелием, скотоводством, поэтому в азербайджанских народных танцах присутствуют элементы, напоминающие движения виноградаря, пастуха или пахаря.

Элементы танца указывают также и на древность народа. Кстати, древность азербайджанского народа доказывают изображения одного из самых популярных и любимых танцев - Яллы - на скалах Гобустана. То, что в петроглифах запечатлен именно этот танец, доказал знаменитый ученый Тур Хейердал, неоднократно бывавший в Азербайджане.

Яллы на скалах Гобустана в Азербайджане

Танец Яллы, фото 1939-1940 года

Помимо Яллы в Азербайджане со временем обрели популярность и другие национальные танцы. Они весьма разнообразны по тематике и по рисунку движений, в них выражаются самые разные эмоции. Можно назвать такие танцы, как Новрузу, Сэмяни, Джейраны, Гювенг, Хыдыр Ильяс, Коса-коса, Году-году и т.д.

Многие из этих танцев были посвящены природе и праздникам. Так, обрядовый танец Сэмяни был посвящен приходу весны и возрождению природы. Обрядовый танец Хыдыр Ильяс был олицетворением живительной весенней влаги и напрямую связан с ожиданием (вызовом) дождя. Приходу весны посвящался и танец Кос-Коса, а культу солнца - Году-году. В названии танца часто присутствовали цветы или плоды: Иннаби, Лаля, Бяневшэ и т.д.

Как правило, танцы азербайджанского народа - сольные, что опять же говорит о насельническом характере народа: у кочевых племен не бывает лидеров-"солистов", там все решается скопом, грубо говоря, давят массой. И танец все это отражает.

Помимо обрядовых, были и свадебные, пастушечьи, хороводно-игровые и другие танцы. При этом мужские и женские танцы резко отличались, что было обусловлено четким разделением жизненных ролей. Любопытно, что в женском танце главным было движение рук, а в мужском - ног. Соответственно и ритм танца сильно отличался: у женщин он был плавным, у мужчин - быстрым, резким.

Фото 1970-х годов

Многие путешественники и этнографы отмечали красоту и разнообразие азербайджанского народного танца. Так, Иван Шопен, российский историк и этнограф Кавказа, побывавший в азербайджанских ханствах в 1820-1830-х годах, в работе 1852 г. "Исторический памятник состояния Армянской области в эпоху присоединения ее к Российской Империи" (Армянской областью в царской России стали называть Эриванское и Карабахское ханства после присоединения их к России и искусственного заселения армянами) описал несколько танцев: "Татарки (так называли в ту пору азербайджанцев) пляшут обыкновенно попарно, имея в руках кастаньеты, которыми производят удары, то быстрые, то медленные; иногда звуки вовсе умолкают и пляшущие остаются как будто неподвижны; вдруг, при ускоренном дребезжании кастаньетов - с судорожным движением всего тела и будто в наступлении они бросаются вперед, но один шаг - и обращаются в тихий нимф, которые легкими и стройными движениями выражают томление и страстную негу. В это мгновение самые души их, кажется, изнемогают и вылетают влажными взглядами, исполненными пылкого наслаждения. Пляска эта называется Мирзаи".

Танец Гюванк И.Шопен описал так: "При начатии пляски две пары, поджав ноги под себя, садятся одна против другой в довольно дальнем расстоянии и под такт музыки придают своему стану разные положения, прищелкивая пальцами рук; вместе с этим все пары, не вставая, подвигаются вперед и сходятся вместе, так, что колена их дотрагиваются; тут они придают телодвижениям своим более страсти и живости и, выказывая всю красоту стана, танцующая то перегибая голову назад, так, чтобы распущенными волосами касаться пола, то забрасывая ее вперед, скрывают свои пламенные взгляды под густым покрывалом волос".

А вот описание того же И.Шопена мужского танца (Орфография сохранена, пунктуация цитат современная - О.Б.): "...несколько мужчин берутся за руки и составляют полукружие; сначала музыка играет тихо: цепь танцоров раскачивается со стороны на сторону, как будто желая расшевелить свои сонные чувства, и лица их, покоряясь сильным ударам барабана, принимает вид менее суровый: после непродолжительного вступления музыка несколько ускоряет такт и тогда начинается перестанавливание ног одной за другою, в таком направлении, что вся цепь пляшущих принимает в сторону, переваливаясь вместе с этим всем корпусом то направо, то налево; это движение ускоряется и наконец доходит до дикого неистовства, но сильный удар в барабан останавливает беснующихся и пляска начинается снова теми же ленивыми приемами".

Азербайджанские танцы попадали также на картины и рисунки. Так, весьма знаменательны акварели и рисунки князя Г.Г.Гагарина, побывавшего в азербайджанских ханствах в 1840-х годах, изображающие женский танец: "Танцовщица Ниса", "Шемахинские баядерки", "Женщина из Шемахи".

Баядерка и юноша из Шемахи, акварель князя Г.Г.Гагарина 1840-х годов

У историков есть мнение, что танцовщиц из Шемахи князь рисовал с натуры в доме мецената Махмудбека. Кстати, именно в доме Махмудбека в 1858 году побывал еще одни известнейший человек - писатель Александр Дюма, который тоже был покорен изяществом танца шемахинок, в том числе танцем Нисы, которую Гагарин запечатлел еще совсем юной.

В своей книге "Путешествие на Кавказ" Дюма так описывает свои впечатления: "Вечер был назначен на 8 часов. Мы явились к Махмудбеку. Дом его - одно из тех очаровательных зданий, какие я видел от Дербента до Тифлиса... ...В глубине, во всю длину огромного окна, сидели три танцовщицы и пять музыкантов. Красота одной из танцовщиц могла сравниться лишь с чрезмерной красотою осенних цветов... ...брови ее были похожи на два великолепных свода, под которыми блестели восхитительные глаза. Густые пряди роскошных черных волос выбивались из-под бархатной шапки. Сотни монист украшали шапочку и ниспадали каскадами по волосам, осыпая плечи и грудь золотым дождем..."

Дюма в поездке сопровождал его друг, Жан-Пьер Муане (1819-1876), архитектор, художник, рисовальщик, оставивший изображение танцующих шемахинок.

Танец баядерок в Шемахе. Рисунок Жана Пьера Муане 1858 года

Азербайджанские народные танцы, явление поистине культурологического характера, часто становились объектами для фотоснимков, причем еще в XIX веке.

Пляшущие татары. Открытка рубежа XIX и XX веков

Есть и гораздо более древние сведения об азербайджанском народном танце. Так, о нем писал один из членов голштинского посольства Адам Олеарий: "Подле беседки плясала толпа охджи, или стрельцов из лука, которые держали свои луки вверх и... довольно искусно под музыку и в такт помахивали этими луками и опять оставляли их в прежнем положении".

Оставил свои воспоминания и Энгельберт Кемпфер, немецкий путешественник, побывавший на Апшероне в 1684 году. На празднике, устроенном в его честь местными жителями, "вскоре стали даже петь, а под такт песням завели танцы, приятные для нас столько же в отношении зрения, сколько в отношении слуха, вследствие необычных телодвижений и хлопанья в ладоши".

Что касается знаменитого танца Яллы, который был одновременно и игрой, то его очень выразительно описал в середине XIX века русский исследователь П.Востриков: "...юноши иногда устраивают игру известную под названием "яллы". Она состоит в том, что человек десять-двенадцать становятся в ряд, один за другим. Впереди идет выборное лицо с прутиком в руке. Ему должны беспрекословно подчиняться все остальные... и... исполнять все телодвижения, жесты, какие только вздумаются первому, т.е. главному танцору... в противном случае начальник будет бить не исполнивших его приказаний или ошибающихся своим прутиком".

Танец Яллы, фото рубежа ХХ и ХХI веков

Танцы Яллы и его разновидности Кочари, Тянзяря в 2018 году были включены в список нематериального наследия ЮНЕСКО как нуждающиеся в срочной охране.

Большинство азербайджанских танцевальных мелодий не сохранилось до наших дней. О таких же, как Гызлар булагы, Зогалы, Кемюрю остались лишь воспоминания как о бытовавших некогда танцах. И это при условии, что в советское время, а тем более в эпоху независимости азербайджанскому национальному танцу уделялось огромное внимание.

Фото из газеты "Бакинский рабочий" 1920-1930-х годов