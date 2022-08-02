В Баку отметили 10-летие фильма "Град" и День национального кино

В поселке Балаханы прошло мероприятие, посвященное Дню национального кино, сообщили Trend в Главном управлении культуры города Баку, передает Day.Az.

Мероприятие организовано поселковым Домом культуры имени М.А.Сабира в рамках "Года города Шуша". На вечере состоялся показ фильма Dolu ("Град") режиссера Эльхана Джафарова.

До показа члены творческого коллектива фильма (автор сценария - депутат Милли Меджлиса, поэт и писатель Агиль Аббас, народные артисты Мамед Сафа, Шамиль Сулейманов и режиссер фильма, заслуженный деятель искусств Эльхан Джафаров) рассказали о киноленте, поделились своими воспоминаниями о том, как проходил съемочный процесс.

Было отмечено, что со дня создания фильма прошло 10 лет. Его премьера состоялась второго августа 2012 года в Киноцентре "Низами".

Dolu - художественный фильм азербайджанского режиссера Эльхана Джафарова, снятый в 2012 году на тему Карабахской войны по мотивам одноименного романа Агиля Аббаса, который также является автором сценария картины.

Фильм снят по государственному заказу на киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы.

В ролях: Фуад Поладов, Мамед Сафа, Шамиль Сулейманов, Гюльзар Гурбанова, Пярвиз Багиров, Фархад Исрафилов, Рза Рзаев, Эльвин Ахмедов и др.