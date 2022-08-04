"День Азербайджана" на Международном фестивале OperaFirst 2022

Азербайджанские музыканты примут участие в Международном каспийском фестивале классического искусства OperaFirst Astrakhan 2022, который пройдет со 2 по 11 сентября, сообщает Day.Az со ссылкой на сайт фестиваля.

В этом году фестиваль в Астрахани предлагает гостям еще более насыщенную и интересную программу.

В рамках OperaFirst Astrakhan 2022 девятого сентября на сцене Астраханской государственной филармонии состоится концерт "День Азербайджана".

На вечере музыканты Струнного квартета Союза композиторов Азербайджана представят произведения - Фирангиз Ализаде ("Мугамсаягы"), Гара Гараева ("Соната для скрипки"), Фикрета Амирова ("Танец Шахерезады"), Огтая Зульфугарова ("Скерцо").

Сочинения азербайджанских композиторов исполнят Саида Тагизаде (фортепиано), Рена Рагимова (альт), Умида Аббасова (скрипка), Назрин Асанлы (скрипка), Эмин Гусейнов (скрипка), Орхан Гусейнов (виолончель).

Концертная программа будет приурочена к 75-летию председателя Союза композиторов Азербайджана, народной артистки Фирангиз Ализаде, и ее будет вести сама юбиляр, что придаст вечеру особую атмосферу.

11 сентября на закрытии фестиваля, которое состоится на Соборной площади Астраханского кремля, в числе музыкантов из разных стран выступит заслуженный артист Азербайджана, лауреат международных конкурсов Азер Рзазаде.

Вокалисты выступят в сопровождении Симфонического оркестра прикаспийских стран, в состав которого входят лучшие музыканты из Азербайджана, России, Казахстана, Ирана и Туркменистана.