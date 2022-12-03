Эльчин Эфендиев удостоен премии Турции «Неджип Фазыл»

В Стамбуле состоялась IX церемония вручения премии "Неджип Фазыл".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в этом году церемония, организованная турецкой газетой "Star", прошла на тему "На чьих плечах лежит бремя?".

В число награжденных в этом году вошел и народный писатель Азербайджана Эльчин Эфендиев.

Премию нашему писателю, награжденному в номинации "Международная культура и искусство", вручил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

В своем выступлении Президент Турции отметил, что своими произведениями, переведенными на различные языки, Эльчин Эфендиев покорил сердца. В то время, когда искренность и солидарность турецко-азербайджанской дружбы демонстрируется в качестве примера в мире, эта награда представляет особое значение.

Награду, представленную в общей сложности в шести номинациях, получили поэт Мехмет Джан Доган в номинации "Şeir" ("Поэзия"), Айшегюль Генч в номинации "Hekayə-roman" ("Рассказ-роман"), Мустафа Озель в номинации "Fikir-araşdırma" ("Мнение-исследование"), Элиф Генч и Джан Аджер в номинации "İlk əsərlər" ("Первые произведения"), Ильхами Аталай в номинации "Hörmət" ("Уважение").