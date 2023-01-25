В Баку представлена книга хорватского поэта, переведенная на азербайджанский язык

В Бакинском книжном центре состоялись встреча с хорватским поэтом, дипломатом Драго Штамбуком и презентация его поэтического сборника "Зефир", переведенного на азербайджанский язык, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Выступая на мероприятии, посол Хорватии в Азербайджане Бранко Зебич отметил, что сборник поэтических произведений "Зефир" - первая книга хорватского автора, переведенная на азербайджанский язык.

По словам дипломата, изначально книга была переведена с хорватского языка на персидский, а уже затем на азербайджанский язык.

"Драго Штамбук - очень известная личность в Хорватии. Он не только поэт, литератор, но также хорошо известен своей дипломатической деятельностью. Штамбук - автор стихов, эссе, антологий, лингвистических словарей и т.д, обладатель ряда наград как у себя на родине, так и за ее пределами. Его произведения переведены на 15 языков мира", - сказал посол Хорватии в Азербайджане.

В своем выступлении Драго Штамбук, являющийся послом Хорватии в Иране, признался, что Баку очаровал его красотой своей архитектуры и душевностью людей.

"Жители Баку - счастливые люди, потому что живут в таком прекрасном городе. Сегодняшний вечер для меня особенный, и я хочу выразить признательность всем присутствующим на презентации моей книги", - отметил Драго Штамбук.

Далее в исполнении Драго Штамбука, а также руководителя литературного проекта SÖZ, поэтессы Нигяр Гасанзаде прозвучали стихи хорватского поэта на английском, хорватском и азербайджанских языках.

Отметим, что книга "Зефир" названа в честь дочери Драго Штамбука.