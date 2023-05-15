В Баку представлены экспозиция и концерт в честь 100-летия великого лидера Гейдара Алиева

Состоялся торжественный вечер в честь 100-летия великого лидера Гейдара Алиева, организованный Бакинской музыкальной академией имени Узеира Гаджибейли при поддержке Русского дома в Баку, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Выступившие на открытии председатель Русской общины Азербайджана, депутат Милли Меджлиса Михаил Забелин, председатель попечительского совета Фонда развития науки и культуры "Таволга" Александр Ларин, руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Ирек Зиннуров и организатор концертной программы, старший преподаватель БМА, доктор философии по искусствоведению Алена Инякина рассказали о деятельности великого государственного деятеля Гейдара Алиева, его значимой роли во всех сферах общественно-политической, экономической и культурной жизни.

Гостям были представлены документальные кадры, повествующие о теплых дружеских отношениях общенационального лидера Гейдара Алиева с творческой интеллигенцией, экспозиция из двух фотовыставок "Гейдар Алиев: с открытым сердцем к стране и миру" и "К 100-летию Гейдара Алиева и его роли в строительстве Байкало-Амурской магистрали". В концертной программе были представлены жемчужины азербайджанского, русского и мирового музыкального искусства в богатейшей тембровой палитре национальных, классических инструментов, а также в хоровом исполнении. Важную часть музыкальной программы составили произведения азербайджанских композиторов, посвященные великому лидеру, в том числе композиции, написанные дочерью великого лидера, видным композитором Севиль Алиевой. В программе концерта приняли участие музыканты Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, Государственного камерного оркестра имени Гара Гараева, Государственной хоровой капеллы, Национальной консерватории, коллектив "Divisi", лауреаты национальных и международных конкурсов.