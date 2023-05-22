В США оценили финансовые потери из-за забастовки сценаристов, начавшейся в мае. Данные публикует Deadline со ссылкой на заявление Гильдии сценаристов США (WGA).

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, по данным WGA, продолжающаяся забастовка обходится экономике Калифорнии в 30 миллионов долларов в день. Такой вывод был сделан на основе аналогичного инцидента, который произошел в 2007 году. Тогда забастовка нанесла ущерб экономике штата примерно на 2,1 миллиарда долларов.