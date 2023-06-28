В Берне организован концерт, посвященный 100-летию великого лидера Азербайджана Гейдара Алиева

В Берне (Швейцария) организован концерт, посвященный 100-летию великого лидера Азербайджана Гейдара Алиева.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом посол Азербайджана в Швейцарии Фуад Искендеров написал на своей странице в Twitter.

"При поддержке Международного фонда тюркской культуры и наследия в Берне был организован концерт септета "Семь красавиц" музыкантов из 7 стран, посвященный 100-летию основателя современного Азербайджана Гейдара Алиева", - написал посол.