Работы азербайджанских художников представлены в Париже

В Париже при организации UNESCO Community Association (Ассоциация сообщества ЮНЕСКО) состоялась выставка, посвященная теме влияния творчества Пабло Пикассо на современных художников. На выставке экспонировались работы художников из разных стран, в том числе и из Азербайджана.

Как передает Day.Az, об этом Trend сообщила заслуженный художник Азербайджана Асмер Нариманбекова, которая является руководителем действующей во Франции Ассоциации имени Тогрула Нариманбекова.

Творчество азербайджанских художников на мероприятии представила Ассоциация имени Тогрула Нариманбекова. Наряду с произведениями профессиональных художников также было продемонстрировано детское творчество.

В экспозицию вошли работы Асмер Нариманбековой, Егяны Гусейновой, Лейлы Алиевой и ее учеников, Маргариты Керимовой-Соколовой, которая проживает в Германии, членов художественной студии под ее руководством, турецкой художницы К.Музаффер Генчер, а также участников ассоциации International action Art Piraeus при ЮНЕСКО.

Большинство работ были написаны в стиле кубизм и выполнены в яркой цветовой гамме.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!