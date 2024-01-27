Богатство Сергея Пенкина. Вопреки официозу. Но благодаря любви публики!

Автор: Теймур Атаев

"Не люблю халтуры в творчестве. Все должно быть красиво и правильно" (Сергей Пенкин)

Возможно, одним из самых несправедливо обойденных официальным признанием российских музыкантов является Сергей Пенкин. В данном контексте - речь далеко не о регалиях или штампованных званиях. А в целом - о практически сознательном незамечании этого уникума властями от искусства на протяжении всей его музыкальной карьеры. Вплоть до сегодняшнего дня. Но парадокс (если не уникальность) ситуации в том, что с первого дня появления на сцене С. Пенкин востребован публикой. Причем элитарной. Не разменивающейся на музыкальную халтуру.

Однако, массовость никогда не нужна была С.Пенкину. Он слишком хорошо знал и знает цену себе. Поэтому ни разу не изменил принципам (ни вокального мастерства, ни жизненным), не пойдя на поводу чиновников и людей, от которых зависело его продвижение по лестнице массового успеха. От того наличиствует перманентный водораздел в отношении к нему со стороны вышестоящих и облеченных властью (не признавших вслух талант уникума) и представителей "обычных" слушателей, воспринявших певца с первых нот и звуков. Продолжая ждать и принимать его до сего дня. Поэтому для одних он всегда есть и будет на Олимпе, для других - ему навсегда закрыт доступ на высшую ступень.

Первая визитная карточка

Вообще в случае с Пенкиным много довольно интересного. Имея голосовой диапозон на четыре(!) октавы, он десять(!) лет подряд не мог поступить в Московский музыкально-педагогический институт имени Гнесиных. Лишь в 25-летнем возрасте (год 1986-й) оказавшись в числе прошедших экзаменационное сито. При этом Пенкин не являлся человеком, обучавшимся музыке в качестве самоучки. У него за плечами была музшкола в родной Пензе, церковный хор и культурно-просветительское училище (там же). Где он прекрасно овладел фортепиано и флейтой.

Возможно, то было советское время, и талант С. Пенкина не укладывался в рамки идеологической системы (ее музыкально-исполнительского ответвления). Ни голосом, ни манерами, ни независимым стилем пения. Но парадокс в том, что он оказался не своим и для пришедшей к музыкальной власти в новой России новой волны. Хотя какие-то наметки на его выход "из подполья" первоначально все же имели место.

В целом, в период учебы в Гнесинке С. Пенкин пел в ресторанах и стал выезжать на гастроли. Правда, пока еще в составе варьете ресторана гостиницы "Космос". Но имя постепенно оказалось на слуху. Правда, первое признание его мастерства, как это часто бывало в советский период, произошло на Западе. А вот 2 декабря 1991 г. в Санкт-Петербурге прошел его первый сольный концерт. Произошло это событие за несколько дней до распада СССР и, как казалось, путь наверх ему был открыт. Тем более что почти все испытывавшие в Советском Союзе "концертные" сложности группы и певцы уже вышли "в люди".

В общем-то, все шло в этом направлении. В том же 1991 г. вышел дебютный альбом С. Пенкина - "Holiday", а на следующий год он выступил с сольником в московском Театре эстрады. Причем в стороне от освещения событий не оставалось ни общесоюзное, ни пришедшее ему на смену российское телевидение. Именно благодаря ТВ советские люди впервые услышали и увидели прекрасного певца. Вернее, сначала столкнулись на телеэкране с новым лицом, представшим в нестандартной для того времени одежде. Кто посмеялся, кто удивился, кто обомлел. Но спустя секунды, вне зависимости от первичной реакции, наверное, все начали завороженно слушать Сергея. Не потому, что звучала одна из величавых композиций всех времен - "Feelings". Вернее, не только поэтому. Страна услышала нечто новое. Необычное.

Дело было даже не в богатейшем голосе артиста. Телезрители столкнулись с феноменальнейшим исполнением и преподнесением песни. Здесь был и джаз, и блюз, и соул; высочайшие ноты и хрипотца Луи Армстронга. Особым звучанием наполнялся скэт (общепринятое обозначение специфической джазовой вокальной импровизации, позволяющей посредством голоса имитировать музыкальный инструмент, без употребления слов).

Хотя в своей основе данная композиция - это прекрасная лирика. Feelings стала визитной карточкой С.Пенкина, моментально продемонстрировав неординарность и талант певца. Уверенно можно сказать, что вплоть до сего дня мировая музыкальная культура и близко не подошла к такому прочтению сей композиции (к слову, в 2003 г. автор произведения - Моррис Альберт - пригласил С. Пенкина в Лондон, включив его в число звезд первой величины, исполнявших эту песню на гала-концерте).

Так, в 1991 г. С. Пенкин вошел в сердца многих людей. Ну а наряду с этим хитом, в альбом Holiday были включены песни, продемонстрировавшие уникальнейшие возможности таланта. Звучали и Santa Lucia, и Don Juan Triumphant, и памяти Каррузо (из Лючано Паваротти). А рядом - и композиции автора, в т. ч. прекрасная "Лишь с тобой". Так, общество оказалось перед фактом явления феномена. Способного не просто исполнять оперные партии, классические зарисовки иного рода или музыку современного звучания, но трактовать их совершенно в новом стиле. Да еще варьируя голосом.

Все, вроде, должно было идти для С. Пенкина по нарастающей. Внешне, так и происходит. Он ежегодно выпускает новые альбомы. Ни на йоту не повторяясь. Лишь в одном подход его неизменен. Он всегда разный. Как с точки представления стилей исполняемой музыки, так и голосовых возможностей.

"Вечерний звон" и вокруг

Его следующие альбомы также включили классику и современную музыку. Но к ним добавилась и неповторимая интерпретация мировых хитов. Нет смысла перечислять название дисков с конкретизацией, на каком из них размещена та или иная композиция. Однако, невозможно не отметить некоторые из них. Тем более вряд ли кто приблизится к исполнению этих шедевров в манере и образе Сергея. Наверное, в первых рядах классики стоит прочтение им Ave Maria (Бах - Гуно) и "Серенады" Шуберта. Последняя у него в английской и немецкой версиях, но второй вариант представляется особенным.

Безусловно, любители музыки неоднократно сталкивались с переложением классических произведений на современное звучание. В один период наимоднейшим являлось преподнесние классики рок-музыкантами. Частенько, посредством гитары. Но обработка обработке рознь. Нередко великие рок-мастера использовали произведения Баха или Вивальди для демонстрации собственной техники игры. А глубина фуг или сюит оставалась лишь фоном. Пенкин же подходит к этому процессу в корне наоборот. Он пытается продемонстрировать красоту произведения. Где вокальное искусство - лишь форма передачи. Но происходит это настолько профессионально, что уникальность голоса С. Пенкина высвечивается новыми красками. Оттеняя, тем самым, гениальность классической музыки.

Что касается нестареющих хитов планетарного масштаба, то выдающимся достижением С. Пенкина является его интерпретация знаменитой Without You. На сегодня эта композиция известна многим благодаря исполнению Mariah Carey. Признаем, что Мэрайя Кери действительно выложилась тогда и блестяще подала песню. Другое дело, что Пенкин представил композицию невообразимым образом. Джаз накладывается на лирику и даже оперное исполнение. Плюс - волшебство голоса.

Рядом - прекрасно звучащий "Вечерний силуэт". Величественнейший вокализ. Неповторимый. Шедевральный. Сможет ли кто привести аналог? Или хоть приблизительно схожее? А возможно ли обойти уникальнейшую "Звезды как слезы"? То, что С. Пенкин творит в этой композиции, уму непостижимо. Ни музыкальному, ни "обыкновенному". Скорее всего, нигде больше он так долго "не держит" одну ноту. Причем дважды в одном произведении. С постепенными переливами голоса, переходом из одного формата в другой. Здесь же - бесподобная лирика: "Не спеши уйти", "Дождь осенний" (на слова, кстати, нашего талантливейшего земляка Онегина Гаджикасимова); "Океан любви", "Розовый сад" и др.

Особняком стоит в числе его шедевров - представление русской народной песни "Вечерний звон". Если ее классическое преподнесение феноменально звучит у Сергея Захарова (также оказавшегося не до конца воспринятым официозом); лучшая современная интерпретация принадлежит Валерию Леонтьеву; то С. Пенкин блестяще продемонстрировал возможность исполнения песни в блюзовом стиле. Хотя здесь, опять-таки, вперемежку звучит великолепнейший скэт с прекрасным вкраплениями лирики и оперного звучания. Когда неожиданно сменяются октавы и вибрация голоса. "Вечерний звон" оказался второй визитной карточкой С. Пенкина для телезрителей. Потрясение от услышанного сопровождало слушателя длительное время. К тому же великолепно звучит (как и всегда) саксофон Бориса Никитенко.

Наверное, время остановиться в перечислении прекрасных композиций, демонстрирующих уникальнейшее исполнительское мастерство С. Пенкина. Иначе на это уйдет слишком много времени. Обратим лишь внимание, что, наверное, можно иметь неповторимые вокальные данные и талант. Но для расцвета мастерства этого недостаточно. Должно еще обязательно присутствовать внутреннее желание высказать наболевшее или переживаемое. Как бы делясь вслух внутренним поиском или сомнениями. Данная тонкость - неотъемлемый атрибут любой творческой личности (вне зависимости от сферы приложения интереса). Но в искусстве пения оно проявляется особенно. Т. к. исполнитель высказывается посредством не только кисти (как художник) или слов (писатель), но благодаря вокалу. И от того, насколько умело он может продумать форму преподнесения музыки (через свое "Я"), зависит длительность жизни произведения. Его востребованность и актуальность на все времена. Говоря другими словами, без наложения на голос (каким бы сильным он ни был) стиля, вне внутренней потребности высказаться создание шедевров невозможно по сути.

Так вот, как представляется, С. Пенкин блестяще обладает тем и другим. Мало этого, "подбор" стиля вокала в той или иной части композиции явно определяется не спонтанно. Когда им сменяется октава или форма, это происходит не для демонстрации своего умения. А в целях доведения до слушателя глубины произведения (через свое личное - ощущаемо-осязаемое). Поэтому голосовые переходы - это диалог, прежде всего. Со слушателями. Но диалог не просто в качестве взаимной беседы (исполнение и отдача зрителя). А несколько в глобальном ракурсе: когда общение параллельно происходит "внутри" песни. В т. ч. диалоговым окном героев исполняемых текстов: будь то описание ситуации вокруг любви двоих или каком-либо ином аспекте. Тогда октавы как бы общаются друг с другом. А уже единое целое (или немогущее соединиться) переходит к диалогу с залом.

Однако без многих сопутствующих факторов С. Пенкин не стал бы тем, кем стал, даже в случае осуществления вышеописанного с потрясающим блеском. Т. к. "петь" должен весь образ певца. И внутренне, и внешне. Но этого С. Пенкину не занимать.

Быть артистом - призвание

С первых же дней появления на публике С. Пенкин выделялся своей одеждой. Нередко называемой экстравагантной, вычурной, кричащей и иже с этими эпитетами. Та первоначальная реакция являлась вполне естественной.

Воспитанные на стандартной (однообразной) одежде певцов советские люди вряд ли одномоментно могли принять на ура новые веяния. Однако, при ближайшем рассмотрении оказывалось, что внешняя форма С. Пенкина практически всегда выдерживалась в соответствие с внутренним содержанием композиций. Не случайно, и сегодня, во время концертов, он очень часто меняет одежду.

В данном контексте согласимся, что вряд ли С. Пенкин мог внешне представать в соответствие с внутренним "состоянием" песни, не понимай его дизайнер. Но тончайший нюанс в том, что разрабатывал проект собственной одежды (как продолжает это осуществлять и сегодня)...он сам. С. Пенкин признает, что шить он никогда не мог, но дизайн изначально придумывал самостоятельно. Вплоть до эскизов обуви (здесь же - недоверие Пенкина к профессиональным дизайнерам и во время строительства собственного дома).

Согласимся, для результативности в этом у человека должен быть сформирован вкус. Причем не наносной, а врожденный. Т. к. есть моменты (понятия), которые даже в условиях сегодняшней коммерциализованной жизни нельзя приобрести или даже взять в аренду. Это, прежде всего, внутренняя культура, органической частью которой являются вкус, такт и этика. "Современные нувориши имеют богатство, - говорит С.Пенкин, - но вот эстетства и культуры они не набрались". В Пенкине же течет дворянская кровь. Будучи по материнской линии из старинного пензенского дворянского рода Долининых (как о том свидетельствует Сеть), он не нуждался в привнесении "в себя" искусственных "доработок". Мало этого, в данном аспекте он не стесняется высказываться вслух следующим образом: "Выходишь на улицу - и так надоело это быдло. Хочется, чтобы вокруг было больше тепла и интеллигенции". Не случайно, он благодарил публику в Арахангельске, пришедшую на его концерт в костюмах и вечерних платьях.

Здесь нет никакой наигранности. Потому что из каждого концерта Пенкин создает спектакль. "Я не люблю петь, как наши певцы, одну долгоиграющую пластинку, - как-то обронил он, - поэтому хочу, чтобы все было разное: классика, джаз, блюз, техно". Но не просто для смены стилей и ритмов. А вследствие необходимости донести ту или иную композицию так, а не иначе.

В сегодняшнем шоу-бизнесе он не видит творческого почерка и вкуса. Но ведь "в музыке не может быть моды, только стиль". А по ТВ ежедневно "гонят чистой воды коммерцию", ничего общего не имеющей с искусством. Данный колодец безвкусицы С. Пенкин называет "настоящей помойкой", но ведь спонсоры предпочитают "иметь дело с быдляцкой музыкой". Сам он, с его слов, делает лишь то, что считает "правильным и удобным".

Наверняка, высказывания такого рода и творческая независимость С. Пенкина с первых дней прилюдной музыкальной активности не могла привести к некоему пиетету к нему бизнесменам от музыки. Да и не сумел С. Пенкин изменить своим музыкальным пристрастиям. Он никогда не "работал" на толпу и сиюминутный успех. Оставаясь самим собой даже в смутные 1990-е, когда музыкальное поле оказалось занято выскочками без голоса, но с формами (с одной стороны); и прилизанными мальчиками, - с другой. Пенкина тоже всеми правдами и неправдами пытались "занести" (если не завести) в число "избранных" певцов нетрадиционной ориентации. Но своим в этом ряду он не стал. Да и не мог по сути своей. Изменить себе - для него стало бы началом заката творчества. "Я всегда составлял серьезную конкуренцию на эстраде, и подобным образом меня просто старались как-то прищемить", - делится с читателями С. Пенкин, - потому что выпачкать меня подобными сплетнями было очень выгодно". И он без обиняков продолжает: "Если меня будут много показывать, многие мои бесталанные коллеги останутся без работы". Мы, естественно, не будем проводить социологический опрос на эту тему. Но признаем, что на постсоветском пространстве С. Пенкин - один из немногих певцов, могущих исполнять номера (в любой атмосфере) без микрофона.

Как бы то ни было, С. Пенкину удалось отстоять свою творческую независимость. И право быть таковым, каковым он хочет быть. Так что будем ждать очередных шедевров.

Вместе с тем, он мечтает открыть собственную школу и обучать талантливых, но малоимущих детей безвозмездно, а детей из обеспеченных семей - за большие деньги (для покрытия расходов).

И еще. Во время концерта С. Пенкина всегда сопровождают улыбка и хорошее настроение. При параллельно искрящимся свете в глазах. "Злые люди быстрее стареют, - считает он, - поэтому хочу чувствовать больше было доброты в людях". Его же доброта и широкий внутренний мир - всегда на виду. Живет он не вчерашним и не только сегодняшним днем. Но и на перспективу. Уже длительное время в Пензе функционирует храм Сергия Радонежского, построенный на его средства. В 2009 г., при финансовой поддержке певца, в городе появилась еще одна церковь.

Будем надеяться, что профессионализм Сергея всегда будет соответствовать его жизненному кредо.