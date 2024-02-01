В Центре Гейдара Алиева будет поставлена ​​«Опера Но»

Театральная школа Хосё, специализирующаяся на 700-летней истории японского театра "Но", представит спектакль "Опера Но" в Центре Гейдара Алиева, сообщает Day.Az.

Сформированное благодаря взаимному влиянию культур посредством Шелковом пути, "Но" популярен как необычный вид искусства и исполняется во всем мире.

Этот театр в настоящее время считается единственным видом искусства, связанным с традиционными и древними культурами мира, и внесен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Тип искусства "Но" вдохновляет людей на душевный комфорт, здоровый и счастливый образ жизни.

В "Опере Но" танец будет исполнен под аккомпанемент различных музыкальных инструментов, а также будет раскрыта тайна истинного счастья посредством чтения молитв богине счастья и будет рассказано об изготовлении катаны, которая является "божественным мечом". В спектакле, основанном на традиционных сказках, атрибут пламени символизирует дружбу Японии и Азербайджана.