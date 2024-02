В джазе только девушки

Автор: Теймур Атаев

Думаю, никто не будет возражать, если первые три места среди женского состава мировой джазовой культуры официально закрепить за Ella Fitzgerald, Billie Holiday и Sarah Vaughan. Причина этого не только в их значительнейшем вкладе в мир джазовой музыки. И даже не в демонстрации возможностей индивидуума. Эти выдающиеся дамы привлекли к музыке сотни тысяч людей, продемонстрировав величие музыкального искусства. Но привнеся при этом в музыку свой неповторимый мир. Однако, даже и среди этой когорты невозможно не выделить Эллу Фитцджеральд.

Считается, что родилась Элла в американском городке Ньюпорт-Ньюс, знаменитом сегодня именно вследствие данного факта, в 1918 г. Однако, согласно ряду источников, реальной датой является 1917 г., что объясняется ее женской хитростью, а именно: желанием "сравняться" возрастом со своим первым мужем. Но разве этот факт может иметь главное значение для творчества великой вокалистки?

Элла не знала своего отца, а в 14-летнем возрасте потеряла и мать, после чего оказалась в сиротском приюте под Нью-Йорком. По всей видимости, у ней изначально проявилась любовь к музыке, и она запела в приютском хоре. Перед публикой же рискнула появиться, когда ей исполнилось 16. Произошло это на сцене театра "Apollo", что в Гарлеме, где проводились конкурсы среди певцов-любителей. Пройти "экзамен" наимузыкальнейшего Гарлема было уделом не каждого. Но если кто-то с первых шагов получал признание, мог надеяться на успешное продолжение карьеры музыканта. Элла в первый же вечер трижды вызывалась на бис.

Именно в "Аполло" она оказалась в поле зрения прекрасного саксофониста Бенни Картера, рекомендовавшего лидеру одного из популярных оркестров того времени, барабанщику Чику Веббу, пригласить ее в свой бэнд. В 20-летнем возрасте она записывает с ним первый альбом. Ч.Вебб стал не только музыкальным наставником юного дарования, но и ее первым учителем по жизни, на первых порах оказав посильную материальную помощь. Сразу же завоевав популярность, Элла продолжила совместные выступления с оркестром. Тогда же она впервые преподнесла свою версию детской считалки A-Tisket, A-Tasket.

После смерти Ч.Вебба в 1939 г., в течение трех лет Элла фактически руководила бэндом, с которым рассталась лишь после выхода замуж. В том же 1942 г. начала петь соло, но ее взлет произошел во второй половине 1940-х, когда началось сотрудничество с известным джазовым продюсером Норманом Гранцом, приведшее певицу к участию в концертном турне в рамках его проекта "Jazz At The Philharmonic Hall".

В джаз-вокале есть понятие "скэт-пение", означающее воспроизведение (в иной трактовке - подражание) исполнителем звукам инструментов голосовыми возможностями. Говоря другими словами, это как бы вокальная (слоговая) импровизация. Так вот, в этот период Элла стала приближаться к той Ella Fitzgerald, которая вошла в историю мировой музыкальной культуры. Когда многогранно проявились ее уникальные вокал-способности в области джазовой импровизации. В те годы лидировал стиль би-боп, и Элла пела боп-скэт, нередко стирая грань между голосом и инструментом. Знаковыми в этой связи стали слова ее аккомпаниатора Джимми Роулса: "Элла - это певица и музыкальный инструмент одновременно. Но она использует скэт только в том случае, если этого требует сама песня. Иначе она просто поет мелодию. Однако она редко исполняет песню точно так же, как это делала раньше". Лучше не скажешь.

Грандиозность всего вышеизложенного в том, что Элла, не будучи с роялем на "ты" и не имея специального музыкального образования, феноменально четко могла воспроизвести любую мелодию сразу после прослушивания. Тем самым, вовремя проявившиеся широчайшие возможности привели к появлению новой звезды на джазовом небосклоне. Могло ли быть по-другому после уникального исполнения "Lady Be Good" или "How High the Moon"? Наверное, нет. Наверное, но...не наверняка. Не будь рядом поддержки Норманна Гранца. Именно с его легкой руки Элла стала "своей" для филармонической сцены, достигнув мировой славы после концертов в Европе и Азии.

1956 и 1957 гг. подарили миру дуэты Эллы с величайшим Луи Армстронгом. Слушаются бесконечно. Любая песня может стать любимой для слушателя, поэтому как-то некорректно выделять что-либо конкрентно, но для "Summertime" сделаем исключение. Звук трубы Луи и голос Эллы - это шедевр. Они сливаются в сопровождении симфоджазового оркестра, донося величие "Колыбельной" Джорджа Гершвина, брат которого Айра чуть позже признал: "Я и не знал, насколько хороши были наши песни, пока не услышал, как их исполняет Э.Фитцджеральд". Позволю себе выделить и "Can't We Be Friends", где звучат Oscar Peterson, Ray Brown, Buddy Rich. Рей Браун, ставший вторым мужем Эллы (назвал сына своим именем) впоследствие не раз аккомпанировал ей.

В преддверие 40-летнего юбилея Эллы происходит величайшее соединение мирового значения ее неповторимого голоса с музыкой легендарного композитора, пианиста, аранжировщика Дюка Эллингтона, руководившего одним из лучших джазовых оркестров. В 1957 г. появляется сборник " Ella Fitzgerald Sings The Duke Ellington Songbook", в котором волшебные звуки пианиста накладываются на фантастическую джазовую мощь Эллы. Такое впечатление, что всю жизнь эти гиганты работали рядом. И это при том, что любимой вокалисткой Д.Эллингтона была другая волшебница - Билли Холидей. А рядом - дуэты с Нэтом Кингом Коулом и Фрэнком Синатрой, сотрудничество с Диззи Гиллеспи, Роем Элдриджем...

На гребне небывалого успеха, в 1960 г., выходит один из известнейших альбомов Эллы - "Mack the Knife", ставший классикой. Это самый настоящий скэт, причем даже не в общепринятом значении термина. Как утверждают биографы исполнительницы, во время живой записи Элла полностью забыла слова после первого куплета и вышла из положения, придумывая им замену в on-line (импровизация привела к получению Грэмми). В середине тех же 1960-х и Э.Фитцджеральд провела две великолепные серии европейского турне с Дюком Эллингтоном. Обладательница голоса диапазоном в три октавы завораживала публику на протяжении всего творческого периода, но далеко не только развитыми неимовернейшим трудом природными данными. Ей, как никому другому, присуща некая жажда жизни при исполнении. Музыка для нее - это воздух, которым она живет. Кислород. Поэтому мировые хиты, которые есть в арсенале у всех выдающихся музыкантов, вокалом Эллы передаются неповторимо и недосягаемы для подражания. Послушайте Night in Tunisia Диззи Гиллеспи и убедитесь!

Правда, ряд музыкальных критиков убеждены, что именно данная жизнерадостность ("громкий" внутренний свет) как бы "мешала" Элле "правильно" исполнять баллады. Возможно. Ее лирика, скорее, "реальная", чем мечтательная. Но, как усматривается, внутренняя харизма певицы (вкупе с мощью голоса), приводила джаз-диву именно к такой форме подачи лирической музыки.

Вместе с тем, Э.Фицджеральд настолько была восприимчива к новому (при уверенности в себе), что могла "превратить" в джаз совершенно не джазовые композиции. Ну кто на пике популярности Beatles мог рискнуть в год нахождения на вершине хит-парадов их знаменитой "Can't Buy Me Love" (1964) исполнить это произведение? Никто, наверное...за исключением Эллы. Причем не просто исполнить, а интерпретировать в джазовой оболочке. Овации зала после исполнения ею этой композиции сродни тем, что звучали после ее лучших вокальных партий.

А трактовка знаменитой композиции Франсиса Лея из нестареющего фильма "Мужчина и женщина"? Дело тут далеко не в английской версии, а в преподнесении лирики (пусть и с небольшим джазовым оттенком) в классически джазовом формате, причем с неимоверным вкусом и звучанием голоса. Вообще, как и все великие певцы с размахов, Элла не боялась экспериментировать. Так, в 1963 г. она попробовала себя в блюзе, выпустив альбом "These Are The Blues". Но, возможно, все же чувствовала, что этот стиль - не ее.

К сожалению, в 1970-80-е гг. Э.Фитцджеральд столкнулась с серьезнейшими проблемами со здоровьем: в областях зрения и сердца; не обошел ее и сахарный диабет, в связи с чем "Первая леди песни" большую часть времени стала проводить в своем роскошном доме в Беверли Хиллз, не так часто появляясь на публике. Однако и в этот период рождаются шедевры. Так, в 1986 г. появился дуэтный альбом Эллы с известным гитаристом Джо Пассом "Easy Living", где по-новому представлена прекрасная "Love For Sale".

Ее последний концерт состоялся в Уэст Палм Бич в 1992 г.

В 1993 г. Э.Фитцджеральд ампутируют обе ноги ниже колен и она была вынуждена передвигаться в инвалидной коляске, постепенно также лишаясь зрения. Но ее уход из жизни (1996 г.) ни на грамм не уменьшил интереса к творчеству певицы. Признание величия Э.Фитцджеральд просматривается в том, что она является обладательницей огромного числа посвящений (tribute) ей. Из числа которых можно выделить "For Ella" Patti Austin (2002 г.).

Кроме того, современные певицы исполняют и другие композиции мирового масштаба, которые Элла просто не могла обойти вниманием.

Очень интересно звучание у талантливой шведки Rigmor Gustafsson песен из арсенала Э.Фитцджеральд - Black Coffee и Makin' Whoopee. Данный молодой голос выделен неслучайно, т.к. на данном примере видна школа Эллы. Не в плане исполнительского мастерства (это просто-напросто недосягаемо), а в преподнесении композиций. Возможно, что именно трактовка Э.Фитцджеральд французской темы из "Мужчина и женщина" подвела Ригмор (в дуэте с тромбонистом и вокалистом Nils Landgren) к особому прочтению основной мелодии из "Шербургских зонтиков" (в английской версии I Will Wait for You).

Подразумевается не язык озвучивания или класс вокала, а тот оптимизм, что явно виден в исполнении Р.Густафссон. Ведь автор произведения Мишель Легран очень тонко подошел к преподнесению композиции в разные периоды жизни героев фильма. Сначала печаль, а в конце фильма - надежда и оптимистические аккорды. И Ригмор идеально отразила эту тенденцию в интерпретации музыки. А вот здесь как раз и видно величие Э.Фитцджеральд, за несколько десятков лет до этого распознавшую в лирике жизнеутверждающие нотки.

Непревзойденность Эллы в сокровищнице мировой культуры и в том, что слава абсолютно не испортила выдающуюся певицу; все, хоть на мгновение соприкоснувшиеся с ней, восхищались ее неимоверной скромностью. При этом она не то, что не пристрастилась к наркотикам, но смогла избежать тяги к алкоголю или сигаретам. И никогда не забывала своего тяжелого детства, свидетельством чего является создание Э.Фитцджеральд специального детского центра ее имени в Уоттсе (район Лос-Анджелеса).

Что касается деталей "статистических" успехов "Э.Фитцджеральд, то она получила 13 премий "Грэмми", а за весь период ее творчества реализовано свыше 40 млн дисков. Награждена американскими медалями Национального искусства и Президентской медалью свободы; кавалер высшей французской награды - Ордена Почетного Легиона, а также Ордена искусств и изящной словесности.