В Самарканде прошел вечер, посвященный азербайджанскому просветителю Сеиду Рзе Ализаде

По случаю 137-летия со дня рождения интеллектуала, ученого, журналиста и переводчика, известного азербайджанца Сеида Рзы Ализаде в Самарканде состоялось духовно-просветительское мероприятие с участием администрации Самаркандской области, областного отдела Организации Союза журналистов Узбекистана, Самаркандского областного отдела Узбекистана и областного управления информации и массовых коммуникаций, сообщили Day.Az в пресс-службе Азербайджанского культурного центра имени Гейдара Алиева.

Мероприятие, организованное в самаркандской общей средней школе № 14 имени Сеида Рзы Ализаде, началось с чествования памяти видного просветителя перед его бюстом, установленным в школе.

Заместитель областной власти Самарканда Рустам Габилов высоко оценил деятельность видного просветителя, оставившего след в истории Узбекистана, и отметил, что его дорогая память всегда вспоминается с глубоким уважением.

Инспектор Азербайджанского культурного центра имени Гейдара Алиева в Узбекистане Каримулла Мамедзаде рассказал о просветительской деятельности Сеида Рзы Ализаде среди народов Центральной Азии и подчеркнул большие заслуги в воспитании научного и образованного поколения. Говоря об исследовании жизни, творчества и литературного наследия Сеида Рзы Ализаде, он сказал, что по инициативе и организации АКЦ в Самаркандском государственном университете открыт Азербайджанский центр имени Сеида Рзы Ализаде, в АКЦ его бюст установлен в Музее дружбы Узбекистан-Азербайджан, создан уголок, посвященный его жизни и деятельности, и в будущем будет реализовано много проектов, связанных с творчеством видного просветителя.

Член Сената Милли Меджлиса Узбекистана, главный редактор газеты "Зарафшан" Фарман Тошев подчеркнул, что Сеид Рза Ализаде внес большой вклад в развитие национальной прессы Узбекистана активным участием в создании газет и журналов в Самарканде и в качестве первого редактора газеты "Самарканд" (ныне "Зарафшан").

Внук Сеида Рзы Фархад Ализаде рассказал о богатом научно-образовательном наследии, оставленном его дедом.

С интересом были встречены сценическое представление и стихотворные композиции, подготовленные школьниками о Сеиде Рзе Ализаде. Затем участники мероприятия посетили могилу просветителя на Пенджабском кладбище города Самарканд, а также посетили дом-музей.

Библиотеке дома-музея Сеида Рзы Ализаде была подарена коллекция книг, изданная о нашей стране по проекту АКЦ.

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