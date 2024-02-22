В Национальном музее искусств прошел грандиозный концерт «Крылья Победы»

21 февраля в рамках проекта "Музыка в музее", организованного Министерством культуры Азербайджанской Республики и Азербайджанским национальным музеем искусств, в музее был проведен очередной концерт.

Как передает Day.Az, концертная программа "На крыльях победы" была представлена Государственным оркестром духовых инструментов под управлением главного дирижера, заслуженного деятеля искусств Азербайджана Алибалы Рзаева.

Прозвучали популярные марши и джазовая музыка Г. Гараева, В. Адыгезалова, А. Алиева, И. Штрауса, А. Сильвестри, У. Хэнди и других азербайджанских и зарубежных композиторов. Концертная программа, встреченная с большим интересом, сопровождалась тематической экскурсией по музейной экспозиции на военную тематику.

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