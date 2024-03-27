В Национальной библиотеке открылась книжная выставка «Джафар Джаббарлы-125»

Большая книжная выставка под названием "Джафар Джаббарлы - 125" открылась в Азербайджанской национальной библиотеке имени М.Ф.Ахундзаде по случаю 125-летия со дня рождения выдающегося драматурга.

Как сообщает Day.Az, на выставке представлены произведения автора и его переводы, а также книги о жизни и творчестве Джафара Джаббарлы на азербайджанском и иностранных языках.

Выставка продлится неделю.

Джафар Джаббарлы - выдающийся драматург, поэт, прозаик, театральный постановщик, переводчик, сценарист, журналист, режиссер, заслуженный деятель искусств, которому принадлежат исключительные заслуги в развитии азербайджанской литературы, культуры и искусства, родился 20 марта 1899 года в селении Хызы Бакинской губернии, в бедной крестьянской семье.

Свои первые стихи, рассказы и драмы Джафар Джаббарлы написал в 1915-1916 годах. В числе шедевров драматурга - "Верная Сария, или Смех сквозь слезы", "Увядшие цветы", "Насреддин Шах", "Траблисская война" ("Звезда"), "Покорение Эдирны", "Бакинская война", "Айдын", "Севиль", "Октай Эльоглу", "Алмаз" и другие пьесы.

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