Азербайджан экспортировал электроэнергию на более чем 50 млн

В январе-мае этого года Азербайджан экспортировал электроэнергию на 53,329 млн долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 36,523 млн долларов или в 3,2 раза больше показателя аналогичного периода прошлого года, передает Day.Az.

В отчетном периоде наблюдается положительная динамика и в объеме экспортированной электроэнергии. Зарубежным странам продано 1 129,802 млн кВт/ч электроэнергии, что превышает показатель 5 месяцев 2017 года в 2,9 раза или на 736,388 млн кВт/ч.

Экспорт электроэнергии в январе-мае составил 0,4% общего экспорта Азербайджана.

Напомним, что основным экспортером электроэнергии в Азербайджане является ОАО "Азерэнержи".

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