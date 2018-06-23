Азербайджан экспортировал электроэнергию на более чем 50 млн
23 июня 2018 10:58 186
В январе-мае этого года Азербайджан экспортировал электроэнергию на 53,329 млн долларов.
Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 36,523 млн долларов или в 3,2 раза больше показателя аналогичного периода прошлого года, передает Day.Az.
В отчетном периоде наблюдается положительная динамика и в объеме экспортированной электроэнергии. Зарубежным странам продано 1 129,802 млн кВт/ч электроэнергии, что превышает показатель 5 месяцев 2017 года в 2,9 раза или на 736,388 млн кВт/ч.
Экспорт электроэнергии в январе-мае составил 0,4% общего экспорта Азербайджана.
Напомним, что основным экспортером электроэнергии в Азербайджане является ОАО "Азерэнержи".
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