Азербайджан удвоил экспорт электроэнергии

Азербайджан в январе-июле 2018 года экспортировал 1 млрд 205 млн 532,49 тыс. кВт/час электроэнергии, что в 2 раза больше показателя аналогичного периода 2017 года. Об этом сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном таможенном комитете (ГТК), передает Day.Az.

"В январе-июле 2018 года экспорт электроэнергии из Азербайджана составил 1 млрд 205 млн 532,49 тыс. кВт/час на сумму $56 млн 943,11 тыс.", - отметили в ГТК.

В январе-июле 2017 года Азербайджан экспортировал 597 млн 698,66 тыс. кВт/час электроэнергии на сумму $25 млн 915 тыс.

Таким образом, за январь-июль 2018 года экспорт электроэнергии из Азербайджана в количественном выражении увеличился в 2 раза, в стоимостном - в 2,2 раза.

"В настоящее время Азербайджан экспортирует электроэнергию в Грузию, Турцию, Россию и Иран", - подчеркнули в ведомстве.

Как сообщалось, в 2017 году Азербайджан экспортировал 1 млрд 160 млн 196,03 тыс. кВт/час на сумму $50 млн 968,96 тыс.

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