Россия заинтересована в развитии всего комплекса связей с Азербайджаном

Подписание пакета соглашений между Россией и Азербайджаном придаст дополнительный импульс дальнейшему развитию всего комплекса связей между двумя странами.

Об этом во вторник сказал Trend торговый представитель России в Азербайджане Эльдар Тлябичев, передает Day.Az.

По словам торгпреда, план действий по развитию ключевых направлений сотрудничества включил в себя так называемые дорожные карты по таким важным вопросам, как наращивание торговли и встречных инвестиций, создание транспортных маршрутов, а также расширение гуманитарного взаимодействия, в том числе культурных и туристических обменов.

Коснувшись развития экономических отношений между двумя странами, Тлябичев отметил, что в настоящее время они развиваются с нарастающей динамикой.

"Товарооборот между Азербайджаном и Россией по итогам прошлого года составил 2,5 миллиарда долларов, увеличившись по сравнению с показателем 2016 года почти на 35 процентов. Объем прямых инвестиций России в Азербайджан уже достиг 1,5 миллиарда долларов. В Азербайджане действует большое количество компаний с российским капиталом. Также стоит отметить, что расширяются контакты между предпринимательскими сообществами, в том числе по линии малого и среднего бизнеса", - сказал Тлябичев.

Коснувшись вопроса о приоритетных направлениях развития сотрудничества, Тлябичев отметил, что в настоящее время кроме аграрного сектора, есть множество других направлений, интересных обеим странам.

"Одно из них это фармацевтика. В частности, российская компания "Р-Фарм" инвестировала в строительство в Азербайджане предприятия по производству лекарственных препаратов (Hayat Pharm), которое откроется в 2019 году, но одним заводом дело не заканчивается. В Азербайджане также успешно работают многие российские энергетические компании. Углубляется кооперация в промышленной сфере. Также имеются большие перспективы в сфере транспорта, а с реализацией коридора "Север-Юг" эти перспективы еще более возрастут. Не стоит также забывать о секторе ИКТ. Сегодня Россия обладает большими достижениями в сфере доступности интернет-услуг и Азербайджан может воспользоваться опытом России", - сказал Тлябичев.

По данным Государственного таможенного комитета, товарооборот между Азербайджаном и Россией в январе-июле 2018 года превысил 1,3 миллиарда долларов. Россия является одним из основных торговых партнеров Азербайджана, занимая третье место в товарообороте, первое - в импорте продукции (917,15 миллиона долларов) и 11-е - в экспорте (386,93 миллиона долларов).

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