С завтрашнего дня Иран вводит запрет на экспорт картофеля и лука.

По словам замминистра промышленности и торговли Ирана Аббаса Губади, который заявил об этом в конце марта, экспорт лука в соседние страны, в том числе и в Азербайджан, привел к его подорожанию внутри страны. Он также отметил, что с целью регулирования цен на внутреннем рынке Комитет по регулированию рынка принял решение, наряду с луком, запретить и экспорт картофеля.

Отметим, что в последние дни стоимость килограмма лука в Иране превысила 140 тысяч риалов (около 5,6 манатов).

В азербайджанском сегмете Facebook жители страны задумались, как теперь быть со своими потребностями - какие овощи покупать? Ведь Иран является ключевой страной, которая в течение года формирует спрос на картофель на нашем сельскохозяйственном рынке.

Как сообщили Day.Az на одном из крупных базаров столицы, иранский картофель и лук хоть и уступали по качеству азербайджанскому, которые в разы лучше, спрос на них был велик, так как стоили они дешевле.

Один из продавцов отметил, что люди часто интересуются, какой картофель и лук теперь покупать?

"Самый вкусный картофель, на мой взгляд, да и по спросу, - из Гедабека. Советую именно этот сорт. Далее хорошие по качеству овощи также выращиваются в Гусаре и Товузе. Также в скором времени начнется продажа джалилабадского картофеля. Цены разные - от 80 копеек до 1.2 манатов. Что касается лука, азербайджанский всегда был лучше и вкуснее", - отметил он.

Напомним, что в течение года из Ирана в Азербайджан импортировалось более 50 тысяч тонн картофеля и лука.

Али Ибрагимов