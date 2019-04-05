Ключевые активы New Stream может получить азербайджанская госкомпания SOCAR.

Как передает Day.Az, об этом пишет газета Коммерсант.

Как стало известно "Ъ", азербайджанская нефтегазовая компания SOCAR, до сих не имевшая крупных нефтяных активов в РФ, может приобрести Антипинский НПЗ и нефтяные месторождения у группы New Stream Дмитрия Мазурова. По данным "Ъ", SOCAR "принципиально договорилась" о покупке и заплатит "символическую сумму" за 100% активов. Сделка может быть закрыта до конца года.

Азербайджанская SOCAR стала основным претендентом на покупку крупнейшего актива группы New Stream Дмитрия Мазурова - Антипинского НПЗ, рассказали источники "Ъ". Сделка пока на начальном этапе, но "принципиальные договоренности уже достигнуты", говорят они, сделка может быть закрыта в течение года. По информации "Ъ", предполагается, что SOCAR целиком купит АО "Антипинский НПЗ", которому также принадлежат добычные активы New Stream - Могутовское, части Гремячевского и Воронцовского нефтяных месторождений в Оренбургской области.

Мощность первичной переработки Антипинского НПЗ - 9 млн тонн нефти в год, завод может выпускать бензин и дизтопливо класса "Евро-5". Запасы нефтяных месторождений - 45,5 млн тонн по категориям С1+С2, промышленная добыча не начиналась, к 2024-2025 году планировалось добывать 4 млн тонн в год.

Два источника "Ъ" допускают, что сделка может иметь и второй этап, в ходе которого Дмитрий Мазуров в дальнейшем войдет в капитал Антипинского НПЗ с миноритарной долей.

В SOCAR заявили "Ъ", что "регулярно проводят анализ рынков, рассматривая имеющиеся возможности для инвестиций". "Что касается Антипинского НПЗ и месторождений в РФ, то по данным проектам нет инвестиционного решения",- подчеркнули в компании. В New Stream и основном кредиторе группы Сбербанке отказались от комментариев.

SOCAR - национальная нефтяная компания Азербайджана, чистая прибыль в 2017 году составила около $1,2 млрд. По итогам 2018 года было добыто 38,8 млн тонн нефти и 30,5 млрд кубометров газа. Президентом компании с 2005 года является Ровнаг Абдуллаев. В России SOCAR занимается трейдингом нефти, 6 мая 2013 года было зарегистрировано российское ООО "Сокар Рус". Также SOCAR с осени 2017 года покупает газ у "Газпрома" для реализации в Азербайджане.

О том, что SOCAR изучает активы New Stream, источники "Ъ" говорили еще летом прошлого года, но тогда активные переговоры уже начались с Андреем Зокиным. В случае успеха сделки SOCAR станет единственным крупным зарубежным инвестором в российскую нефтепереработку. До сих пор у азербайджанской компании не было крупных активов в российской нефтяной отрасли.