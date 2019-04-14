Важная новость в связи с кредитами в Азербайджане - уже с завтрашнего дня ...
Хорошие новости для граждан, имеющих кредиты, ставшие проблемными, в азербайджанских банках. Как сообщает Day.Az со ссылкой на buta.media, уже с завтрашнего дня полностью завершится процесс загрузки всех данных на специально созданный портал pk.fimsa.az.
Начиная с понедельника все граждане смогут обнаружить на этом сайте полную информацию о своих кредитах и начисленных по ним компенсациям. Кроме того, будет возможно получить информацию и о текущих кредитах и возможности их реструктуризации.
Отметим, что до сегодняшнего дня вся эта информация была недоступна некоторым гражданам из-за того, что процесс интеграции данных в указанный портал продолжался несколько последних недель. В результате часть пользователей видела на экране просьбу обратиться на сайт заново, позже.
Что касается самих компенсаций по кредитам, их выдача начнется в конце апреля и продлится до конца мая текущего года.
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