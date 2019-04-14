Хорошие новости для граждан, имеющих кредиты, ставшие проблемными, в азербайджанских банках. Как сообщает Day.Az со ссылкой на buta.media, уже с завтрашнего дня полностью завершится процесс загрузки всех данных на специально созданный портал pk.fimsa.az.

Начиная с понедельника все граждане смогут обнаружить на этом сайте полную информацию о своих кредитах и начисленных по ним компенсациям. Кроме того, будет возможно получить информацию и о текущих кредитах и возможности их реструктуризации.

Отметим, что до сегодняшнего дня вся эта информация была недоступна некоторым гражданам из-за того, что процесс интеграции данных в указанный портал продолжался несколько последних недель. В результате часть пользователей видела на экране просьбу обратиться на сайт заново, позже.

Что касается самих компенсаций по кредитам, их выдача начнется в конце апреля и продлится до конца мая текущего года.



Азер Гасымлы