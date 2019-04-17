С первого мая Агентство пищевой безопасности Азербайджана приступит к онлайн-регистрации субъектов предпринимательской деятельности, работающих в сфере питания. Об этом, как передает Day.Az, сказали в среду Trend в агентстве.

В агентстве сообщили, что с этой целью агентство разработало Автоматизированную информационную систему по пищевой безопасности и в настоящее время программное обеспечение функционирует в режиме тестирования.

Как отметили в агентстве, для регистрации больше не будет необходимости подходить в отделы агентства, достаточно только войти на официальный сайт агентства и зарегистрироваться.

"Это можно сделать с помощью ASAN Imza, электронной подписи, а также ПИН-кода. А также будет возможность оплатить госпошлины посредством личного кабинета", - сказали в агентстве.

Отметим, что согласно указу Президента Ильхама Алиева, агентство приступило к деятельности с января 2018 года.

В будущем агентство обеспечит внедрение новых инновационных решений в стремительном развитии сотрудничества между агентством и предпринимателями.

В то же время планируется автоматизация импортно-экспортных процессов и обмен информацией в режиме реального времени с Государственным таможенным комитетом, что позволит свести к минимуму контакт между гражданином и чиновником, предотвратить потерю времени у предпринимателей и еще более упростить экспортно-импортные процессы.