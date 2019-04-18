До конца 2019 года в Азербайджане может начаться прием российских платежных карт "Мир".

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сказал глава Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев а XIII Международной конференции "Платежная индустрия: практика и трансформация"

НСПК продолжает активно работать над приемом карты "Мир" в государствах СНГ и других популярных у российских туристов странах, продолжил Комлев. "До конца 2019 года, в наших планах, карты "Мир" должны приниматься уже не в 7, а в 12 странах, конечно, это Узбекистан, это Таджикистан, это Азербайджан, это Болгария", - отметил он.

Он отметил, что карты "Мир" начали приниматься в сети одного из крупнейших банков Турции Is Bank, россияне совершили по ним уже 50 операций. По его словам, до конца 2019 года национальная карта должна приниматься в 12 странах.

"Вчера завершили тестирование, хотели успеть к сегодняшней конференции. Крупнейший турецкий эквайер, Is Bank - это сеть из десятков, сотен тысяч платежных терминалов, 6,5 тысячи банкоматов - там карта "Мир" теперь принимается. На очереди Ziraat Bankasi, с которым мы тоже в ближайшее время должны завершить проект интеграции. Завершили тестирование, оно прошло успешно. Тестовый "заезд" в четыре города - Измир, Анкара, Стамбул, Анталья - почти без запинок", - сказал Комлев на XIII Международной конференции "Платежная индустрия: практика и трансформация".

"Что меня больше всего порадовало, пока мы делали свое тестирование с нашими картами, у нас было, условно говоря, 47 тестовых транзакций, по картам "Мир" в Турции было совершено еще 50 транзакций параллельно. Спасибо россиянам, которые нас в этом смысле поддержали", - добавил глава НСПК.

Доля карт "Мир", по последним данным НСПК, уже превысила пятую часть от всех выпущенных в России банковских карт. НСПК - оператор национальной платежной карты "Мир", пользователем которой является каждый четвертый россиянин. Эмиссия на конец 2019 года, по прогнозу НСПК, превысит 67 миллионов штук против 56 миллионов штук на конец марта.