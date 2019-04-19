В Азербайджан будет летать еще один лоукостер
19 апреля 2019 14:13 602
Турция и Азербайджан увеличат количество авиарейсов до 115 в неделю, сказал министр транспорта и инфраструктуры Мехмет Джахит Турхан. Об этом, как передает Day.Az, в пятницу сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
По словам министра, увеличение числа авиарейсов начнётся в летние месяцы.
Турхан также отметил, что в настоящее между Турцией и Азербайджаном еженедельно осуществляются 90 авиасообщений.
Министр сказал, что, начиная с 22 апреля текущего года, начнутся прямые авиарейсы из Анкары в Баку, осуществляемые турецкой авиакомпанией Pegasus.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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