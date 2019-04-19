Турция и Азербайджан увеличат количество авиарейсов до 115 в неделю, сказал министр транспорта и инфраструктуры Мехмет Джахит Турхан. Об этом, как передает Day.Az, в пятницу сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По словам министра, увеличение числа авиарейсов начнётся в летние месяцы.

Турхан также отметил, что в настоящее между Турцией и Азербайджаном еженедельно осуществляются 90 авиасообщений.

Министр сказал, что, начиная с 22 апреля текущего года, начнутся прямые авиарейсы из Анкары в Баку, осуществляемые турецкой авиакомпанией Pegasus.