В Азербайджане с первого мая 2019 года повышен льготный лимит на тарифы на газ. Это решение было встречено населением с большой радостью. Вместе с тем, у некоторых граждан остались вопросы, связанные с данным решением. В беседе с Trend секретарь Тарифного совета Азербайджана Джейхун Наджафов пояснил, как именно будет применяться новое решение, передает Day.Az.

"В рамках с социальной политикой Президента Азербайджана Ильхама Алиева был предпринят очередной гуманистический шаг. В соответствии с поручением главы государства, Тарифный совет на заседании 30 апреля принял решение повысить льготный лимит на тарифы на газ для населения с 1700 до 2200 кубометров. Таким образом, льготными тарифами на газ смогут воспользоваться свыше 1,8 миллиона абонентов или более семи миллионов граждан. Удельный вес граждан, которые потребляют природный газ по льготной цене, повысится с 70 до 85 процентов", - сказал Наджафов.

Секретарь Тарифного совета подчеркнул, что расходы в связи с возникшей разницей полностью возьмет на себя государство.

"Повышение лимита будет распространяться на газ, потребленный с первого января 2019 года. Например, на первое мая 2019 года абонент израсходовал 1400 кубометров газа. В таком случае, по льготным тарифам (0,10 манатов за кубический метр) абонент сможет потребить в течение года еще 800 кубометров газа. Если до этого период абонент уже превысил льготный лимит, то это будет учтено в дальнейших расчетах. Если к первому мая абонент уже превысил лимит в 2200 кубометров, то каждый последующий кубический метр будет рассчитан по цене в 0,20 манатов", - сказал Наджафов.

По словам Наджафова, в среднем один абонент в Азербайджане ежегодно потребляет менее 1400 кубометров газа.

Наджафов подчеркнул, что этот гуманистический шаг является очередным примером большого внимания и заботы к гражданам со стороны главы государства.