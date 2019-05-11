В Азербайджане предлагается применение новой государственной пошлины в сфере пищевой продукции.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, это нашло отражение в изменении, предложенном в закон "О пищевых продуктах".

Согласно пункту, предложенному в статью 7 закона (Регистрация субъектов, осуществляющих деятельность в сфере пищевой продукции), за выдачу сертификата пищевой безопасности и регистрацию пищевой безопасности субъектов, осуществляющих деятельность в области пищевой продукции (за выдачу выписки из реестра, выдачу дубликата выписки и внесение изменений в данные реестра, в зависимости от сферы деятельности), взимается государственная пошлина, сумма которой определена законом "О государственной пошлине".

Согласно изменению же, предложенному в статью 39 закона "О ветеринарии", за выдачу ветеринарного свидетельства, сертификата, регистрационного свидетельства ветеринарного препарата, акта экспертизы, подтверждающего соответствие нормам ветеринарии животных, продуктов животного происхождения, и за нанесение штампа на мясо, туши животных и птиц, взимается государственная пошлина, сумма которой определена законом "О государственной пошлине".

Изменения, предложенные в указанные законы, будут обсуждены на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента), которое состоится 17 мая.