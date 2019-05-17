В Азербайджане определен размер государственной пошлины для аккредитации учебных заведений.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, данный вопрос нашел отражение в поправках в закон "О государственной пошлине", вынесенных на обсуждение на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента).

Согласно поправкам, для прохождения аккредитации учебными заведениями будет взиматься государственная пошлина, размер которой будет отличаться в зависимости от их статуса и уровня.

Государственная пошлина для аккредитации дошкольных образовательных учреждений установлена в размере 3000, для общеобразовательных учреждений - 5000, внешкольных учебных заведений - 7000, учреждений профобразования - 10 000, ссузов (колледжей) - 15 000, вузов - 20 000, дополнительных учебных заведений - 15 000, других учреждений, осуществляющих образовательную деятельность - 15 000 манатов.

Изменения были вынесены на голосование и приняты в первом чтении.