Государственный комитет по градостроительству и архитектуре Азербайджана до конца года планирует применить электронную систему "единое окно" по всем видам строительства.

Об этом в ходе пресс-тура, организованного с целью ознакомления выдачи разрешений по принципу "единое окно" в Баку в городской Исполнительной власти, сказал советник председателя комитета Руфат Махмуд, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, разрабатывается схема систем, которые будут применяться в будущем.

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