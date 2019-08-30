https://news.day.az/economy/1151681.html В Азербайджане упростят выдачу разрешений на строительство
В Азербайджане упростят выдачу разрешений на строительство
Государственный комитет по градостроительству и архитектуре Азербайджана до конца года планирует применить электронную систему "единое окно" по всем видам строительства.
Об этом в ходе пресс-тура, организованного с целью ознакомления выдачи разрешений по принципу "единое окно" в Баку в городской Исполнительной власти, сказал советник председателя комитета Руфат Махмуд, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.
По его словам, разрабатывается схема систем, которые будут применяться в будущем.
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