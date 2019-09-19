Производство электроэнергии в Азербайджане за восемь месяцев текущего года составило более чем 15 миллиардов киловатт-часов. Об этом сказал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов на пресс-конференции в штаб-квартире правящей партии "Ени Азербайджан", сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, Азербайджан увеличил производство электроэнергии посредством возобновляемых источников энергии на 41,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Экспорт электроэнергии вырос на 29,01 процента - до 913,3 миллиона киловатт-часов, импорт - 102 миллиона киловатт-часов.

Министр отметил, что по прогнозам, в текущем году производство электроэнергии в стране увеличится по сравнению с прошлым годом на 3,6 процента (26,1 миллиард киловатт-часов). В 2020-2021 годах ожидается рост производства на восемь процентов.

Прогнозируется, что 2025 году спрос на электроэнергию составит 25-28 миллиардов киловатт-часов, экспорт - 1,8 миллиарда киловатт-часов.

Совокупная мощность производства электроэнергии в Азербайджане составляет 7546 мегаватт, в том числе, посредством возобновляемых источников (включая водяные электростанции) - 1276 мегаватт (удельный вес - 17 процентов).

По словам министра, доля натурального газа в производстве электроэнергии составляет 92 процента, а возобновляемых источников - восемь процентов. К 2030 планируется довести долю возобновляемых источников до 30 процентов совокупного производства электричества в Азербайджане.

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