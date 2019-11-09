Роль Азербайджана в торговом проекте Китая глобального значения "Один пояс - один путь", уже начинает проявлять себя в отношениях между Азербайджаном и Китаем.

Об этом в субботу сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Бахтияр Алиев, передает Day.Az.

По его словам, Азербайджан стал надежным партнером Китая на Кавказе. Тот факт, что среди глав государств Южного Кавказа на форум, организованный в связи с проектом "Один пояс-один путь", был приглашен только Президент Азербайджана Ильхам Алиев показывает, что официальный Пекин считает Азербайджан основным политическим и экономическим партнером в регионе.

"Инициатива "Один пояс-один путь" служит созданию новых возможностей в торговле, туризме, транспорте, отношениях между народами, установлению в евразийском регионе стабильности, безопасности и мира. Сотрудничество Азербайджана и Китая в сфере безопасности будет играть ключевую роль в регионе. Страны, расположенные на маршруте транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг, смогут воспользоваться территорией Азербайджана для транспортировки своих товаров. Это путь, соединяющий Азию и Европу", - сказал Алиев.

Он отметил, что развитие сотрудничества между Азербайджаном и Китаем углубило и экономические отношения между двумя странами.

"Сегодня крупные китайские компании, инвестируя в сельское хозяйство и другие сферы страны, дают большой толчок для развития экономик обеих стран. Президент Ильхам Алиев считает приоритетным еще большее развитие отношений с Китаем", - подытожил Бахтияр Алиев.

Отметим, что грузовой поезд China Railway Express, следующий из Китая в Европу и движущейся по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс, миновав Стамбул, следует в направлении Европы через тунель Мармарай.

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