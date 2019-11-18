В январе-октябре 2019 года граждане Азербайджана приобрели в Турции 954 объекта недвижимости, что на 14 больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на государственный орган Турции по делам земельного кадастра и купли-продажи.

Согласно информации, в октябре текущего года граждане Азербайджана приобрели в Турции 125 объектов недвижимости.

В октябре 2019 года в Турции были проданы 142,8 тысячи объектов недвижимости, что на 15,4 процента меньше по сравнению с октябрем 2018 года.

В октябре 2019 года иностранцам в Турции были проданы 4,272 тысячи объектов недвижимости, что на 31,9 процента меньше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.