В ноябре этого года на рынке земельных участков в Баку цены оставались стабильными.

Как передает Day.Az, об этом АПА сказал генеральный директор консалтинговой компании MBA Group Нусрат Ибрагимов.

По его словам, в прошлом месяце средние цены на земельные участки в месячном выражении снизились на 0,1%: "В январе-ноябре текущего года цены на рынке земельных участков по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 3,7%".