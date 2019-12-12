https://news.day.az/economy/1184619.html В Баку изменились цены на земельные участки
В Баку изменились цены на земельные участки
В ноябре этого года на рынке земельных участков в Баку цены оставались стабильными.
Как передает Day.Az, об этом АПА сказал генеральный директор консалтинговой компании MBA Group Нусрат Ибрагимов.
По его словам, в прошлом месяце средние цены на земельные участки в месячном выражении снизились на 0,1%: "В январе-ноябре текущего года цены на рынке земельных участков по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 3,7%".
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре