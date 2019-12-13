Учредитель организации женщин-предпринимателей Азербайджана Татьяна Микаилова рассказала в интервью журналистам детали программы акселерации "Scale Up Accelerator", сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

По словам Микаиловой, программа будет состоять из нескольких модулей, включающих цифровую трансформацию, к которой сейчас стремится вся экономика, новые знания по финансам, коммуникации, а также программу личностного роста.

Запуск программы, как сообщила глава организации, назначен на первое января: "Сейчас есть две недели на регистрацию, затем комиссия будет отбирать кандидатов - их число определено в количестве 15, но возможно и увеличение - до 20 кандидатов."

Критерии для отбора следующие - у кандидата должен быть свой бизнес, желание роста и мотивирующие к увеличению бизнеса показатели.

"Финансовых ограничений по обороту нет, потому что есть много компаний имеющих малый оборот, но огромный потенциал роста. Поэтому особое внимание мы уделяем мотивации, истории женщины, начавшей бизнес, истории тех трудностей и испытаний, которые ей пришлось пройти в ходе развития своего бизнеса" - сказала Микаилова.

Говоря о целях программы акселерации, Микаилова отметила, что когда предприниматель открывает свой микро, малый или средний бизнес, он рано или поздно сталкивается с проблемой стагнации, когда без знаний о венчурных инвестициях и привлечении иностранных инвестиций дальнейшее развитие не произойдет.

"Касаясь женского предпринимательства, здесь мы часто сталкиваемся с проблемой выхода из бизнеса, его продажи. Сложился стереотип, что женщина очень часто относится к своему бизнесу как к своему чаду, боясь его потерять. Тем не менее, выход из бизнеса - это всегда начало нового бизнеса, переход в новую фазу" - отметила учредитель организации.

Подводя итоги, глава организации заявила, что женщины широко задействованы в микро, малом и среднем бизнесе, поэтому развитие женского предпринимательства - это развитие всего сектора МСБ страны, а следовательно - всей экономики Азербайджана.

Напомним, что сегодня в Баку, при поддержке Агентства по развитию малого и среднего бизнеса проходит презентация проекта программы акселератора для женщин-предпринимателей.