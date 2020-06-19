Инфляция в Азербайджане составила менее 3%

Годовая инфляция в Азербайджане в мае составила менее трех процентов.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на ЦБА, с недавнего заседания правления, посвященного денежно-кредитной политике, годовой темп инфляции снизился, в мае была зафиксирована дефляция в 0,5 процента, а годовая инфляция составила 2,9 процента.

За последние 12 месяцев инфляция составила 5,7 процента на продукты питания, 1,4 процента на непродовольственные товары и 0,4 процента на услуги. На фоне вызванной пандемией неопределенности, сокращение совокупного спроса со снижением потребительских и инвестиционных расходов выступает в качестве основного понижающего фактора. В дополнение к снижению продовольственной инфляции сезонное удешевление сельскохозяйственной продукции и продолжающееся снижение мировых цен на продовольствие (-10,5 процента за пять месяцев 2020 года) также влияет на показатели.

Результаты мониторинга предприятий реального сектора показывают, что инфляционные ожидания снизились в последний месяц. По результатам опроса, проведенного в мае, инфляционные ожидания снизились в ненефтяной промышленности, строительстве, торговле и сфере услуг с учетом предыдущего месяца.

Согласно обновленным прогнозам, в июне наиболее вероятная инфляция к концу 2020 года составит 3-3,5 процента, не выходя за рамки текущей макроэкономической политики и находясь в пределах целевого диапазона (4±2 процента). В зависимости от процессов, происходящих в экономике, прогнозы будут регулярно обновляться до конца года.