ЦБА поддержит использование новых финансовых инструментов

В Азербайджане, в целях расширения возможностей экономических субъектов получать кредиты под залог движимого имущества, усовершенствован введенный в эксплуатацию в 2018 году Государственный реестр обременений движимого имущества, сообщает Day.Az со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА).

По данным ведомства, наряду с полным соответствием обновлённого реестра современным требованиям технологии и безопасности, создана возможность его интеграции с другими государственными информационными системами.

Как сообщалось ранее, в целях содействия активному использованию создаваемой платформы экономическими субъектами, были внесены изменения в существующую нормативно-правовую базу по значительному снижению платы за услуги. В итоге, оплата за услугу уведомления по обременению с 10 манат, услуга изменения уведомления с шести манатов и наконец услуга по предоставлению подтвержденного отчета на бумажном носителе о результатах поиска с 6 манатов снижены - на два и по одному манату соответственно.

"Работа, проводимая Центральным банком в этом направлении, будет способствовать укреплению доступа населения и субъектов бизнеса к финансовым ресурсам в стране и широкому использованию новых финансовых инструментов" - говорится в заявлении банка. Отметим, что созданная платформа расширит возможности по преодолению трудностей, связанных с обеспечением во время кредитных заявок, а также расширит финансовое посредничество в стране и повысит эффективность финансово-банковского сектора.