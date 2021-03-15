В Калужской области открылся павильон Азербайджана

Круглый стол "Экономическое сотрудничество Азербайджана с регионами России" был организован Торговым представительством Азербайджана в России в парке культуры и образования "Этномир", в Калужской области.

В этот же день в парке "Этномир" состоялась торжественная церемония открытия азербайджанского павильона, передает Day.Az со ссылкой на​ rbgmedia.ru.

Торговый представитель Азербайджана в России Руслан Алиев, выступая, сказал, что сотрудничество между регионами Азербайджана и России имеет большой потенциал. По его словам, особое внимание уделяется отношениям с регионами, подписавшими межправительственное соглашение с Азербайджаном.

Регионы России также намерены наладить широкие связи с бизнес-сообществом нашей страны через бизнес-ассоциации и бизнес-миссии. Торговый представитель отметил, что в ходе его визитов в более чем 25 регионов России за последние два года были проведены презентации экономического потенциала Азербайджана на различных международных мероприятиях и инвестиционных форумах.

В ходе встречи обсуждались вопросы, связанные с продвижением азербайджанских вин, принятием плана мероприятий по увеличению экспортного потенциала консервированных фруктов и овощей, а также сельскохозяйственной продукции, расширением совместного производства, продвижением промышленной продукции на российский рынок и созданием совместных предприятий в Азербайджане.

В настоящее время двусторонние отношения между нашими странами развиваются во всех сферах и имеют тенденцию к дальнейшему расширению. Мы не только успешно взаимодействуем во многих традиционных областях, но и прикладываем совместные усилия для развития и диверсификации российско-азербайджанского сотрудничества в деловой сфере. Сейчас наши страны активно работают по пяти ключевым направлениям сотрудничества: снятие барьеров в двусторонней торговле, развитие транспортного потенциала, создание совместных промышленных производств, применение цифровых технологий, гуманитарное и культурное сотрудничество.

Торгово-экономические и инвестиционные отношения между Россией и Азербайджаном в последние годы развиваются достаточно интенсивно, о чём свидетельствует как рост товарооборота между двумя странами, так и объёмы двусторонних капиталовложений и масштабы проектов, осуществляемых Россией в Азербайджане и Азербайджаном в субъектах Российской Федерации.

Ключевая роль в расширении практического сотрудничества между регионами России и Азербайджана, деловыми кругами и организациями принадлежит Российско-азербайджанскому межрегиональному форуму. Год от года его площадка становится всё более востребованной, постоянно растёт число участников.

Положительная динамика взаимной торговли в последние месяцы - это результат нашей совместной работы.

Было отмечено, что у двух стран широкие перспективы в сфере туризма. Поток туристов из России в Азербайджан с каждым годом растёт, что связано с благоприятными географическими условиями нашей страны, отсутствием языковых ограничений для россиян, современной инфраструктурой.

Азербайджан является одной из тех стран бывшего СССР, где русский язык и русская культура получают поддержку на высшем уровне.

Подобное внимание к русскому языку и русской культуре со стороны страны-партнёра способствует развитию тесных взаимоотношений между двумя странами в других сферах, в том числе экономической. Русский язык сближает народы обеих стран, помогая им общаться без всяких барьеров.

Поддержка русского языка и русской культуры в Азербайджане будет расширяться, в особенности среди подрастающего поколения. Руководство страны заинтересовано в сохранении гуманитарных связей с Россией.

С целью распространения и пропаганды опыта в сфере толерантности и мультикультурализма на международной арене, Азербайджан сотрудничает с ООН, ОБСЕ, ЮНЕСКО, ИСЕСКО и другими международными структурами. В Баку состоялось четыре Всемирных форума по межкультурному диалогу.

Большой популярностью и всеобщей любовью пользуется Государственный русский драматический театр им. Самеда Вургуна, функционирующий при государственной поддержке в Баку.

Вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Владимир Падалко, исполнительный директор делового клуба торгового представительства Мария Суворовская, торговый представитель России в Азербайджане Руслан Мирсаяпов, заместитель губернатора Калужской области Владимир Потемкин, исполнительный директор Российско-азербайджанского делового совета Юрий Данилов, руководитель парка "Этномир" Руслан Байрамов и другие рассказали о развитии сотрудничества через взаимодействие бизнес-ассоциаций.

Заместитель губернатора Калужской области Владимир Потемкин отметил, что интерес регионов России в укреплении взаимодействия с Азербайджаном является обоюдным, даже пандемии коронавируса не удалось повлиять на его интенсивность. Как только снимут ограничения, бизнес-обмен будет возобновлён, что позволит развивать экономическое сотрудничество двух стран, укрепляя стратегическое партнёрство и удовлетворяя потребности дружественных народов в качественных товарах и услугах.

"Регионы, подписавшие межправительственное соглашение с Азербайджаном, выходят на новый уровень взаимодействия: обсуждают обмен инвестициями и создание совместных предприятий.

Наше будущее - в укреплении экономического сотрудничества и совместной защите своих интересов на рынках других стран". Калужская область заинтересована в привлечении азербайджанских бизнесменов в регион.

Азербайджан и Россия могут обменяться опытом в областях туризма, курортов, строительства и других сферах в регионе. По словам Потемкина, открытие прямого рейса придаст импульс развитию отношений не только между Азербайджаном и Калугой, но и между близлежащими регионами, включая Тулу, Брянск и другие регионы.

Заместитель главы Сергиево-Посадского района Андрей Толстиков отметил, что в настоящее время с азербайджанским капиталом работают семь компаний из Московской области. Также он подчеркнул, что азербайджанским компаниям был предложен 1 гектар промышленных земель в индустриальном парке города.

В рамках мероприятия в "Этномире" состоялось открытие азербайджанского павильона.

"Этномир" является самым большим этнографическим парком-музеем России, который был создан Русланом Байрамовым в 2007 году в рамках благотворительного фонда "Диалог культур - единый мир". Проекты фонда осуществляются под эгидой ЮНЕСКО.

Руководитель проекта "Этномир" Руслан Байрамов объединяет мультикультурализм между русским и азербайджанским народами. Родившийся в селе староверов Новоивановка Кедабекского района Азербайджана, в семье русской и азербайджанца, Байрамов долгие годы вынашивал проект, который стал бы для людей местом, где могут слиться воедино разные культуры.

"Этномир", расположившийся в Калужской области на территории в 140 га, насчитывает несколько этнодворов, на территории которых находятся дома, музеи, мастерские и сувенирные лавки - всё, что передаёт колорит и традиции разных стран. В национальные экспозиции вложено более миллиарда рублей, но это лишь начало гигантского культурного проекта, за который Байрамов был награждён в 2019 году орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Торговое представительство Азербайджанской Республики в Российской Федерации основательно подготовилось к открытию павильона-шоурума "Дары Азербайджана" в этнографическом парке-музее "Этномир".

Гости могли не только насладиться азербайджанской продукцией, но и ознакомиться с природой, культурой, традициями Азербайджана, а также туристическим потенциалом страны.

Планируется, что периодически на территории культурно-образовательного центра будут проходить конференции, круглые столы.

Деловая программа 28 января началась с круглого стола "Сотрудничество АР с регионами РФ".

Среди перспективных направлений, на которых сконцентрированы усилия торгового представительства:

- содействие увеличению экспорта вина;

- оценка потенциала и принятие плана действий по увеличению экспорта плодоовощных консервов;

- принятие плана действий по увеличению экспорта в РФ наиболее перспективной аграрной продукции;

- содействие экспорту промышленной продукции и изучение возможностей создания совместных производств в Азербайджане;

- круглые столы и бизнес-встречи.

Совместно с дизайнерами парка-музея "Этномир" был подготовлен проект павильона-шоурума.

Одним из основных элементов дизайна выступает гордость ковроткачества страны - азербайджанские ковры с традиционным орнаментом. Ещё одним важным элементом в проекте дизайна является роспись "Лев" с гривой из виноградной лианы. Эту роспись можно увидеть на фасаде мастерской художника Али Шамси в Ичери-шехер, что является одной из достопримечательностей Баку.

В доме Азербайджана гости этнопарка могут ознакомиться с культурой, традициями, туристическим, экономическим и промышленным потенциалом республики.

Фасад оформлен в стилистике традиционного каменного азербайджанского жилища: мастера постарались передать красоту знаменитого золотистого камня Ичери-шехер в Баку.

На левой стене внутри звёзд расположены символы Азербайджана. Среди них - узнаваемые исторические памятники архитектуры и современные шедевры, природные заповедники, археологические памятники, гидроэлектростанция и знаменитые чайные традиции.

На правой стене - карта Азербайджана с природным рельефом и значками основных промыслов (овцеводство, рыболовство, земледелие, хлопок, нефтяная промышленность).

На территории павильона также представлены пейзажи многих районов Азербайджана с основными элементами каждого из них: это шебеке во Дворце шекинских ханов (шебеке - "сетка" узоров, составленных из деревянных брусков и цветных стёкол, её главная особенность заключается в том, что при создании не используются гвозди или склеивающие вещества; традиции шебеке бережно сохраняются в азербайджанском городе Шеки группой мастеров, которые передают своё умение из поколения в поколение; искусство шебеке, используемое в оформлении окон и дверей мечетей, особняков и дворцов, придаёт особую эстетику строениям), а также медная посуда и изделия, которые распространены в одном из главных центров их производства, в селе Лагич.

Этот проект реализуется в рамках азербайджанской концепции торгового представительства нашей страны "Торговый дом "Азербайджан". В павильоне представлен широкий ассортимент азербайджанской продукции.

Руслан Байрамов в своём выступлении дополнил, что открытие дома Азербайджана было давней мечтой, которая осуществилась, и это послужит становлению ещё более тесных связей между народами, поможет улучшить культурные и гуманитарные связи между странами, откроет новые возможности и запустит бизнес-проекты.

И вполне понятным фактом является появление на территории "Этномира" экспозиции, представляющей Азербайджан. В этом доме, по словам Руслана Байрамова, на огромной территории, призванной отразить красоту всех уголков Азербайджана, будут расположены исторические символы Баку (Девичья башня и Караван-сарай), а также ремесленные мастерские и кафе с национальной кухней.

Первый камень в основание этнодвора Азербайджана, как надеется Руслан Байрамов, заложит Лейла Алиева, вице-президент Фонда Гейдара Алиева.

История в "Этномире" тесно соприкасается с современностью, поэтому вместе с торжественной церемонией открытия павильона прошло заседание круглого стола "Экономическое сотрудничество Азербайджана с регионами России", на котором около сотни представителей бизнеса, общественных и политических деятелей обсуждало перспективы взаимодействия азербайджанского бизнеса с субъектами Российской Федерации.

Мероприятие продолжает сложившуюся традицию: за последние два года экономический потенциал Азербайджана уже был представлен в 25 российских регионах, куда приезжали азербайджанские бизнес-делегации. Своим опытом взаимодействия с Азербайджаном делились в ходе круглого стола Калужская и Саратовская области, Татарстан и Дагестан, Пермский и Краснодарский края.

Наши страны обладают огромнейшим пластом возможностей для сотрудничества в аграрной и промышленной сферах, в логистике и торговле. По убеждению вице-президента Торгово-промышленной палаты РФ Владимира Падалко, у Азербайджана в России нет конкурентов в плане качества сельхозпродукции. Не нуждаются в особом представлении азербайджанские вина и плодоовощные консервы, а многие российские регионы хотят разместить на своей территории азербайджанские торговые дома, чтобы работать с республикой напрямую.

Главная цель этого проекта - повысить интерес к стране, её истории, культуре и искусству.

Надеемся, что эта площадка объединит всех заинтересованных в культуре и гуманитарно-экономических связях с Азербайджаном.