Проекты "ЮГК" и "Север-Юг" надолго соединят Азербайджан и Европу

Морские пути в 21 веке являются не очень безопасными. Такого плана проблемы, которые случились в Суэцком канале, могут возникнуть в проливе Босфор и Дарданеллы, на обеих сторонах которого расположен крупнейший турецкий город Стамбул. Помимо этого, морские пути являются еще и опасными. В течение ближайших 20 лет объемы морской торговли удвоятся, что говорит о необходимости перехода на более экологичные виды топлива. Такие проблемы существуют также в Панамском канале и др. местах.

Об этом Day.Az сказал турецкий политолог, ведущий представитель экспертно-аналитической сети "Анкара-Москва" Энгин Озер.

Политолог отметил, что главная проблема морского пути заключается не столько в том, что случилось в Суэцком канале в начале марта, сколько морские пираты.

"Пираты в основном промышляют в Африке от Сомали до Нигерии, недавно они начали действовать в Гане. Поэтому морские пути являются не очень безопасными. В связи с возможными рисками все корабли вынуждены брать с собой охранников с вооружением. А наличие людей с вооружением только увеличит такого рода угрозы. Так что, железнодорожное сообщение является более безопасным по сравнению с морскими путями. К примеру, китайский гигантский проект "Один пояс, один путь" исключает такие проблемы. Поэтому, на мой взгляд, нужно обязательно балансировать между морскими путями и железнодорожным сообщением", - считает он.

Что касается проектов "Южный газовый корридор" и коридора "Север-Юг", продолжил наш собеседник, то здесь необходим анализ оперативной обстановки.

"Например, Грузия представляет из себя потенциальную транзитную страну. Но пока неизвестно, каков интерес Грузии к данным проектам. При этом, "ЮГК" и "Север-Юг" открывают огромные возможности для Азербайджана. Они могут стать гарантией безопасности Азербайджана, обеспечить его стабильность и развитие. Есть огромный потенциал данных проектов, потому что они могут соединять Азербайджан с Европой. В свою очередь, для России данные проекты также являются очень выгодными", - резюмировал Энгин Озер.

Абдул Керимханов