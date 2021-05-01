https://news.day.az/economy/1338944.html Ровнаг Абдуллаев встретился с премьер-министром Грузии
Ровнаг Абдуллаев встретился с премьер-министром Грузии
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили принял президента SOCAR Ровнага Абдуллаева.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службу премьер-министра Грузии.
Сообщается, что в ходе встречи были обсуждены инвестиционные проекты, реализуемые компанией SOCAR в этой стране.
Отмечено, что Грузия имеет успешные партнерские отношения с SOCAR. Во встрече также принял участие генеральный директор SOCAR Energy Georgia Махир Мамедов.
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